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(Görüntülü Haber) Yüksek ziraat mühendisi tarım ilacı içerek intihar etti

Cafer ZENGİN KAYSERİ, DHA) KAYSERİ'de Yüksek Ziraat Mühendisi arkadaşının dükkanının tuvaletinde tarım ilacı içerek intihar etti

02 Nisan 2018 18:53

Cafer ZENGİN KAYSERİ, DHA) KAYSERİ\'de Yüksek Ziraat Mühendisi arkadaşının dükkanının tuvaletinde tarım ilacı içerek intihar etti. Merkez Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Camii Kebir Caddesi Göncü Apartmanında meydana gelen olayda iddiaya göre, 58 yaşındaki Yüksek Ziraat Mühendisi Şerafettin Durdu arkadaşı tarım ilaçları satışı yapan arkadaşı Nihat Göncü\'yü ziyaret etti. Birlikte çay içen Durdu, daha sonra tuvalete gideceğini belirterek, 3?üncü kattaki tuvalete gitti. Bu sırada yanına toz tarım ilacı aldığı belirtilen Durdu, tuvalette ilacı içerek intihar etti. Şerafettin Durdu\'nun uzun süre tuvalette kalmasından şüphelenen iş yeri sahibi yukarı çıkarak Durdu\'ya seslendi. Cevap alamayınca kapıyı açarak Durdu\'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine 112 ekipleri ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede evli ve 1 çocuk babası olan Durdu\'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevre esnafı ve aynı zamanda Kayseri Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı olan Mustafa Kıranatlıgiller, Durdu\'nun sabah saatlerinde 38 JL 380 plakanı otomobilini dükkanın önüne park ederek, esnaflarla sohbet ettiği belirterek,Herhangi bir sorunu yoktu. Neredeyse her gün gelir, buradaki esnaflarla sohbet ederdi. Tarım ilaçları konusunda iş yapardı. Kendi halinde biriydi. Esnafların hepsi de tanır. Maddi olarak da sıkıntı da olmadığını biliyoruz, ama psikolojik bazı ilaçlar kullandığını görmüştük dedi.

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