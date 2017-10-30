(Görüntülü Haber) Yrd. Doç. Dr. Baranoğlu: 3B teknolojisi hayatın her alanında var

ANKARA, (DHA)- 3B (Üç boyutlu) yazıcıların hayatın her alanında olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu “Normalde üretemeyeceğimiz parçaları 3B yazıcılarla üretebilecek durumdayız” dedi.





İleri Mühendislik Malzemeleri ve Katmanlı İmalat Teknolojileri Çalıştayı, alanında uzman bilim insanları ve sanayicilerin katılımıyla Atılım Üniversitesi\'nde gerçekleşti. Katmanlı imalat teknolojileri konusunda uzman bilim insanları Form Makina sponsorluğu ile Atılım Üniversitesi\'nde düzenlenen ‘İleri Mühendislik Malzemeleri ve Katmanlı İmalat Teknolojileri Çalıştayı’nda bir araya geldi.





Üç boyutlu yazıcıların hayatın her alanında kullanılmaya başladığını söyleyen Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu \"Üç boyutlu yazıcılar artık evlerimize kadar girdi. Normalde üretemeyeceğimiz parçaları üç boyutlu yazıcılarla üretebilecek durumdayız. Bu teknoloji tüm dünyada gelişiyor. Böyle bir durumdan savunma, havacılık ve uzay sanayiinin uzak durması beklenemez. Toplantının temel amacı katmanlı imalat teknolojilerini konuşacağımız bir ortamı yaratmak. Atılım Üniversitesi ve Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi olarak özellikle sanayi ile işbirliğini önemsiyoruz. Toplantıyı Form Makinanın ana sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz” dedi.





“HEDEF ÜNİVERSİTE VE SANAYİİ İŞBİRLİĞİ”





Gelişen teknikle daha önceden üretilemeyen parçaların şu an daha etkin ve kaliteli şekilde üretilebildiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Baranoğlu, “Biz de bu işbirlikleri vasıtasıyla bu üretim tekniğinde kendimizi yetkinleştirmek, üniversite ve sanayi tarafında bu işbirliğini ortaya çıkarmak istiyoruz” diye konuştu. Çalıştayın ana sponsoru Form Makina 3D Yazıcılar Ürün Müdürü Sadık Sinan Koşumcu, “Form Makina 25 yıldır sektörün öncü firmalarından ve bu teknolojide aktif rol oynuyor. Biz bu çalıştayı organize ederken sanayi ile üniversiteyi bir araya getirmeyi ve yeni gelişen bu teknolojiyle meraklı sanayicilerin üniversiteyle işbirliği yaparak daha sağlam adımlar atmasını istedik. Bu çalıştay şu ana kadar bu konuda Türkiye’de yapılan en büyük ve en geniş katılımlı etkinlik. Sanayi ve üniversite işbirliğinin çok verimli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.