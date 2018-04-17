(Görüntülü Haber) Yozgat'ta nakliyeciler destek bekliyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde bulunan çimento fabrikasına hammadde taşıyan nakliyeciler, akaryakıt ücretini karşılayamadıklarını öne sürerek, yetkililerden destek beklediklerini söyledi.



Saray Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Erbaş ve kooperatif üyeleri bir basın açıklaması yaparak sorunlarını dile getirdi. Köylerinde bulunan çimento fabrikasının nakliye ihtiyacını karşılamak üzere 1978 yılında kooperatif kurduklarını belirten Mustafa Erbaş, \"1970\'li yıllarda çimento fabrikası kurulurken, köy halkı bir kuruş para almadan arsasını vermiştir. Yozgatlı gurbetçilerin parasıyla bu fabrika yapıldı. Bugün ise biz bu fabrikadan aldığımız işle kamyonlarımızın vergilerini dahi ödeyemiyoruz. Akaryakıta gelen zamlar nakliye fiyatına yansıtılmadı. Yetkililerden sorunu çözmeleri için destek bekliyoruz\" dedi.



\'KAMYONLARIMIZI SATIŞA ÇIKARDIK\'



Çimento fabrikasından nakliye işi alamadıklarını ve aldıkları işlerin de akaryakıt ücretini dahi karşılamadığını iddia eden kooperatif üyeleri, \"Kamyonlarımızı satışa çıkardık. Araçlarımızın MTV\'sini, sigortasını ödeyemiyoruz. Devlete olan vergi borçlarımız birikti\" ifadelerini kullandı.

