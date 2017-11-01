(Görüntülü Haber) Yozgat'ta kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, beton mikserinin kamyonete çarpmasıyla meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında merkez Gökçekışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat’tan, Kayseri yönüne giden 33 yaşındaki Ferhat Demir yönetimindeki 66 KP 973 plakalı beton mikseri, yolun sonundaki inşaat alanına dönüş yapmak isteyen Necati Özer yönetimindeki 66 AU 985 plakalı tuğla yüklü kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsü Necati Özer\'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, şarampole devrilen beton mikserinin şoförü Ferhat Demir ise ağır yaralandı. Demir, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



