(Görüntülü Haber) Yozgat'ta akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu açıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-YOZGAT Belediyesi, bedensel engellilerin kullandığı elektrikli sandalyelerin akülülerini doldurabilmeleri için Cumhuriyet Meydanı\'na şarj dolum istasyonu kurdu. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan akülü sandalye şarj istasyonu ile şehir merkezine uzak mahallelerden gelerek geri dönüşlerde zorluk yaşayan engelliler, akülü araçlarını şarj edip tekrar yollarına devam edebilecek. Araçlarını şarj edenler, şarj istasyonuna kurulan radyo sistemi sayesinde de hem müzik dinleyecek hem de arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı bulacak. Yozgat Belediyesi şehir içi toplu taşıma araçlarına da tekerlekli sandalye kullananların kolaylıkla binebilmeleri için engelli asansörü ve rampası yerleştirdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, engellilerin önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, önündeki engelleri kaldıracak bir takım çalışmalar yapmaktır. Bu manada sürekli olarak engelli kardeşlerimize yönelik olarak onların talepleri doğrultusunda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bir adım daha attık bu konuda şehrin değişik yerlerine 4 tane şarj istasyonu koyduk. Burada engelli vatandaşlarımız, araçlarını şarj ederken radyodan müzik yayını da dinliyor. Bu arada şehir içi otobüslerin kullanımı noktasında çok ciddi zorlukları vardı. Yaklaşık 7-8 aydır şehir içerisindeki bütün otobüslere de engelli kardeşlerimizin rahatça inip bine bilecekleri şekilde değiştirdik. O noktada da hayatlarını kolaylaştırdık. Bunlar yeterli değil ama inşallah çok daha güzel çalışmaları da birlikte yapacağız” dedi. Şarj istasyonu kurulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Bedir Karabıyık, \"Sabah evden çıkıp çarşıya geldiğimizde, akülü sandalyenin şarjı bitiyordu ve dönüş yolunda sıkıntı çekiyorduk. Uzak mahallelerden gelen arkadaşlarımız yollarda perişan oluyordu. Esnaf arkadaşlarımız yardımıyla akülerimizi dolduruyorduk. Bu uygulama bizleri çok rahatlattı. Artık sıkıntı çekmeyeceğiz çok güzel oldu. Hem müzik dinliyoruz hem aracımızı şarj ediyoruz. Çok güzel bir hizmet\" diye konuştu. Yozgat Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarşlan, belediye tarafından hizmete konulan uygulamaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.