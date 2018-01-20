T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yörükler Derneği'nde yeni dönem

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği'nin (YÖRKAYDER) yeni Başkanı Alaettin Kalkan, Burdur'umuzda unutulmaya yüz tutmuş Yörük gelenek ve göreneklerini canlandıracağız dedi

20 Ocak 2018 13:08


Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği\'nin (YÖRKAYDER) yeni Başkanı Alaettin Kalkan, Burdur\'umuzda unutulmaya yüz tutmuş Yörük gelenek ve göreneklerini canlandıracağız dedi.


YÖRKAYDER\'in yeni yönetim kurulu basınla tanışma toplantısı düzenledi. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Dernek Başkanı Alaettin Kalkan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, Genel Sekreter Mehmet Ay, Sayman Cafer Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Canbaz ile Dernek Onursal Başkanı Turgut Şenel katıldı. 


Başkan Alaettin Kalkan, 8 yıl önce kurulan ancak fazla bir faaliyeti olmayan derneğin yaz aylarında kültürel faaliyetlere ağırlık vereceğini aktardı. Kalkan, Genel kurulda bizleri bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum. Teke yöresinin başkenti Burdur\'umuzda unutulmaya yüz tutmuş Yörük gelenek ve göreneklerini canlandıracağız, Burdur\'umuzun Yörük kültürünü tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacağız dedi.


Toplantıda Burdur Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl ile telefon bağlantısı kurularak görüşleri alındı. Kalkan, Dernek olarak Burdur Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl\'ın tecrübelerinden her zaman yararlanacaklarını aktardı. 


Toplantıda Dernek Başkan Yardımcısı sipsi sanatçısı Hüseyin Demir, sipsiyle kısa resital sundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHA BURDUR Yörükler Kültür AraştırmaYaşatma Derneği YÖRKAYDERBaşkanı Alaettin Kalkan BurdurYörükYÖRKAYDERKentDernek Başkanı Alaettin Kalkan Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir Genel Sekreter Mehmet Ay Sayman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24