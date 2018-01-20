(Görüntülü Haber) Yörükler Derneği'nde yeni dönem



Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği\'nin (YÖRKAYDER) yeni Başkanı Alaettin Kalkan, Burdur\'umuzda unutulmaya yüz tutmuş Yörük gelenek ve göreneklerini canlandıracağız dedi.



YÖRKAYDER\'in yeni yönetim kurulu basınla tanışma toplantısı düzenledi. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Dernek Başkanı Alaettin Kalkan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, Genel Sekreter Mehmet Ay, Sayman Cafer Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Canbaz ile Dernek Onursal Başkanı Turgut Şenel katıldı.



Başkan Alaettin Kalkan, 8 yıl önce kurulan ancak fazla bir faaliyeti olmayan derneğin yaz aylarında kültürel faaliyetlere ağırlık vereceğini aktardı. Kalkan, Genel kurulda bizleri bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum. Teke yöresinin başkenti Burdur\'umuzda unutulmaya yüz tutmuş Yörük gelenek ve göreneklerini canlandıracağız, Burdur\'umuzun Yörük kültürünü tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacağız dedi.



Toplantıda Burdur Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl ile telefon bağlantısı kurularak görüşleri alındı. Kalkan, Dernek olarak Burdur Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl\'ın tecrübelerinden her zaman yararlanacaklarını aktardı.



Toplantıda Dernek Başkan Yardımcısı sipsi sanatçısı Hüseyin Demir, sipsiyle kısa resital sundu.