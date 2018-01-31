(Görüntülü Haber) Yöre halkı ÇED toplantısına izin vermedi

İzmir\'in Bergama ilçesinin Tekkedere Mahallesi\'nde, Standart Kireç ve Mıcır San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan \'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi\' projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme toplantısı (ÇED), yöre halkının izin vermemesi nedeniyle yapılamadı. Standart Kireç ve Mıcır San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan \'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi\' projesiyle ilgili Bergama\'nın Tekkedere Mahallesi\'ndeki halkın katılımıyla ÇED toplantısı yapılmak istendi. Ancak yöre halkı, mahalle girişine ellerinde \'Zeytin ağaçlarımız tahrip olmasın\', \'Talana izin vermeyeceğiz\', \'Taş taş üstünde kalsın\', \'Toz altında yaşamak istemiyoruz\', \'Vadimizde taş ocağı istemiyoruz\', \'Zeytinimi elleme\' ve \'Ölmek kyazılı dövizlerle toplandı. jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda yöre halkı, şirket temsilcilerine ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine izin vermedi. Böylelikle, toplantı yapılamadı. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel ve üyeleri, Bergama Belediyesi yetkilileri ile avukat Şehrazat Mercan da yöre halkına destek verdi. Burada konuşma yapan Tekkedere Mahallesi Muhtarı Emin Öz, Bu kalker ocağının yapılacağı bölge zeytinlik arazilerimizin içinde kalıyor. Hani zeytincilik kanunu nerede Komşu köy Çalıbahçe\'yi bitirdiler sıra bize mi geldi Yöre halkı olarak zeytinlerimize dokundurmayacağız. Asla buna izin vermeyeceğiz. Bugün bize destek olmak için gelenlerden de Allah razı olsun dedi. ÇED SÜRECİNİN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ Yöre halkının toplantıya izin vermediğini ifade eden çevre avukatlarından Şehrazat Mercan ise, 2014 yılında zeytinlikler zarar görecek diye, kırma eleme tesisleri için verilen mahkeme iptal kararlarını Danıştay onamıştı. Yine geldiler. Köy halkı; \'Biz bilgiliyiz, gerek yok\' diyerek toplantıyı yaptırmadılar. Kendi toplantımızı yapıp, tutanağımızı tuttuk ve Bakanlığa dilekçemizi yazdık diye konuştu. İSTEMİYORUZ Üreticinin yanında durduklarını söyleyen Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ise, Üreticinin, çiftçinin istemediği, doğayı tahrip eden, zeytinliklere zarar veren her şeye karşıyız. Bu taş ocağı zeytinliklere zarar verir dedi. CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz da Burada zeytincilik hayli yaygın. Yöre insanlarımız huzursuz. Bölgeyi etkileyecek, zeytin alanlara zarar verecek bir proje. Burada taş ocağı yapılmasına karşıyız ve istemiyoruz. Müsaade etmeyeceğiz diye konuştu. Projenin gerçekleşmesinin yıkım olacağını söyleyen Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel ise, Bu proje, Bakırçay\'ın en verimli toprakları olan Tekkedere, Zeytindağ, Bozyerler, Kurfallı ve Yeniköy ovasının ölüm ilanı olacaktır. Tarım alanlarımızı \'zararlılara\' karşı korumaya kararlıyız dedi.