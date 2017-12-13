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(Görüntülü Haber) Yönetmen Mustafa Kemal Uzun, toprağa verildi

Erdem ÖZCAN/GÖNEN(DHA)- İSTANBUL'da, figüran olarak dizisinde rol alan O

13 Aralık 2017 19:51

Erdem ÖZCAN/GÖNEN(DHA)- İSTANBUL\'da, figüran olarak dizisinde rol alan O.A. tarafından Şile’deki evinde sırtından bıçaklanıp, beyzbol sopasıyla kafasına vurularak öldürülen film yönetmeni 58 yaşındaki Mustafa Kemal Uzun, memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. ‘Çanakkale Yolun Sonu’,’ Garip Bir Cinayet’,’Ankara Ayazı’ ve son olarak da ‘Kanatsız Kuşlar’ adlı dizinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmim yönetmeni Mustafa Kemal Uzun’un cenazesi, dün İstanbul\'daki törenin ardından bugün Balıkesir\'in Gönen ilçesi Gündoğan Mahallesi\'nde yaşayan teyzesi Fatma Akgün’ün evine getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında mahalle halkı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye dizi ve filim ekibinden 15 kişi katıldı. Babası ilkokul öğretmeni Nuri Uzun’u 15 yıl önce kaybeden yönetmenin cenazesine katılan ağabeyi Fazıl Uzun, çok üzüntülü olduğunu ve duygularını ifade edemeyeceğini söyledi. Tabutun yakınına gelemeyen 88 yaşındaki anne Fatma Uzun ise yakınları tarafından sakinleştirildi. Mahalle halkı öldürülen yönetmenin en son eylül ayında mahalleye geldiğini ve Çanakkale’ye gidişi sırasında da mahalleye uğramadan geçmediği söylediler. Uzun\'un kaybının çok büyük kayıp olduğunu belirten görüntü yönetmeni Bülent Terzioğlu, “İnsan olarak yeri dolmayacak biri. Sinema açısından çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir ağabeyimiz. Şu anda anlatılamayacak acılar yaşıyoruz. Ağabey, yeri geldiğinde bir babaydı o. Allah rahmet eylesin” dedi. Dua okunması ve helallik alınmasının ardından Mustafa Kemal Uzun, kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında Gündoğan Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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