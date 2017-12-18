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(Görüntülü Haber) Yolun karşısına geçmek isteyen kız öğrenci ölümden döndü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da yolun karşısına geçmek isteyen adı öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki bir kız öğrencinin kontrolsüz yolda yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken ticari araca çarparak yere düştüğü anları gösteren güvenlik kameras

18 Aralık 2017 18:56

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da yolun karşısına geçmek isteyen adı öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki bir kız öğrencinin kontrolsüz yolda yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken ticari araca çarparak yere düştüğü anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri korkuttu. Kaza, önceki gün Keçiören Sanatoryum Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Sırtında okul çantası olduğu görülen bir kız öğrenci yolun karşısına geçmek için bir süre yolun sağına ve soluna baktı. Kontrolsüz akan trafikte bir anda koşmaya başlayan çocuğa ticari aracın sürücüsü çarpmamak için yolun sağ yönüne direksiyonu kırsa da, kız çocuğu aracın sol aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen öğrenci yeniden ayağa kaldı. Sürücü de aracından inerek çocuğun yanına gitti. Adı öğrenilemeyen kız öğrencinin ölümden döndüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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