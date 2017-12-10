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(Görüntülü Haber) Yolda yürürken başına sıva düşen öğretmen ağır yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolda yürürken kullanılmayan binadan başına sıvalar ve kaplamalar düşen öğretmen Gökhan Yeniceli (33), ağır yaralandı

10 Aralık 2017 20:37

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yolda yürürken kullanılmayan binadan başına sıvalar ve kaplamalar düşen öğretmen Gökhan Yeniceli (33), ağır yaralandı. Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlik yapan Gökhan Yenilceli, hafta sonu tatilinde memleketi Malkara\'ya ailesini ziyarete geldi. Bugün öğleden sonra Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde yürüyen Gökhan Yeniceli\'nin başına, kullanılmayan 3 katlı binadaki sıvalar ve kaplamalar düştü. Kanlar içinde yere yığılıp kendinden geçen Yeniceli, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeniceli\'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın görgü tanığı esnaftan Sebahattin Kaya, \"İçeride çalışıyorduk baktık yüksek bir ses geldi. Dışarı çıktık. 3\'üncü kattan sıvalar sıva parçaları kaplamalar düşmüş aşağıya bir arkadaşın başına. Arkadaşta yerde yatıyordu. Ambulans çağırdık. Ambulans aldı gitti. Sonra polis ekipleri geldi\" dedi. Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken, bölgeye emniyet şeride çekerek yaya geçişine kapattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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