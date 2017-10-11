(Görüntülü Haber) Yolda bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde alışveriş için gittiği dükkanın önünde 10 bin lira bulan Ümit Yazıcı, parayı polise teslim etti. Kestel İlçesi Şükraniye Mahallesi\'nde işletmecilik yapan Ümit Yazıcı, İnegöl İlçesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde alışveriş yaptığı dükkanın önünde bankamatikten para çeken bir kişinin düşürdüğü 10 bin lirayı buldu. Aracına binerek uzaklaşan bu kişiye parayı düşürdüğünü haber vermeye çalışan Yazıcı, araca yetişemeyince durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Yazıcı, parayı düzenlenen tutanakla emniyet ekiplerine teslim etti. Emniyet ekipleri Ümit Yazıcı´ya bu duyarlı davranışında dolayı teşekkür ederken, paranın Belediye Kayıp Eşya Birimine teslim edileceği belirtildi. Ekipler tarafından paranın sahibinin bulunması için de çalışma başlatıldı. Parayı polise teslim eden örnek vatandaş Ümit Yazıcı, “Dükkandan alışveriş yaptığım sırada bir kişi parayla birlikte yürüyordu. Sanırım parayı dükkanın yan tarafında bulunan ATM\'den çektikten sonra cebine koyarken düşürdü. Öncelikle kağıt parçası olduğunu düşündüm, daha sonra para olduğunu fark ettim. Düşüren kişi hemen otomobiline binip uzaklaştığı için kendisine haber veremedim. Sonra parayı polise teslim ettim\" dedi.