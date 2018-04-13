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(Görüntülü Haber) Yolcu rahatsızlanınca İETT otobüsü ile hastaneye götürüldü

Özgür EREN İSTANBUL,(DHA) ESENLER'DE İETT otobüsünde fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi aynı otobüste yolculuk yapan hemşire yaptı

13 Nisan 2018 17:33

Özgür EREN İSTANBUL,(DHA) ESENLER\'DE İETT otobüsünde fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi aynı otobüste yolculuk yapan hemşire yaptı. Fenalaşan yolcu kendine gelmeyince sürücüsü güzergahından çıkarak en yakın hastaneye gitti. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede tedavi olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mecidiyeköy seferini yapan 141-M hat nolu İETT otobüsü ile evine dönen Bilal isimli yolcu, otobüs içinde aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular hemen yardıma koştu. Şoför de yol kenarında durdu. Elini yüzünü yıkamalarına rağmen kendisine gelmeyen yolcuya aynı otobüste yolculuk yapan bir hemşire yardımcı oldu. Şoför sağlık ekiplerine haber verdi. EŞİ ARADI TELEFONA DİĞER YOLCULAR BAKTI Bu sırada fenalaşan kişinin telefonu çalınca telefona diğer yolcular baktı. Arayan kişi eşi olduğunu söyleyince yolcular kadına eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. OTOBÜSLE HASTANEYE GİTTİ Yolcu bir türlü kendine gelmeyince şoför güzergahdan çıkarak en yakın hastaneye gitti. Otobüsü hastanenin önüne park eden şoför, sedye almak için hastaneye koştu. Bu sırada olay yerine gelen 112 ekipleri fenalaşan yolcuyu sedyeye alarak hastaneye soktu. Fenalaşan kişinin hastanede tedavi altına alınmasının ardından otobüs yolcularıyla birlikte güzergahında yoluna devam etti. O anlar otobüstü yolculuk yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

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