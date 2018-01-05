(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsten yola düşen sürücü 38 yaşındaki Ömer Sarıdemir öldü. Kaza, Manavgat D-400 karayolu Side Total Kavşağı’nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Antalya’dan gelen M.T. yönetimindeki 01 CJZ 12 plakalı \'Adıyaman Gülaras Turizm\'e ait yolcu otobüsü, Side yönünden gelen Ömer Sarıdemir yönetimindeki 07 LS 317 plakalı panelvan tipi minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarken, sürücü Ömer Sarıdemir kapıdan fırlayıp yola düştü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asfalt yola düşerek başını sert zemine vuran Ömer Sarıdemir’in öldüğünü belirlendi. Ömer Sarıdemir’in cenazesi morga götürülürken, kazayı duyup gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ömer Sarıdemir’in elektrikçilik yaptığı, kazanın olduğu saatlerde akraba ziyaretinden döndüğü belirtildi. Kazanın ardından otobüs sürücüsü M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Aynı kavşakta dün gece yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında da Ayşegül Ketboğa ölmüş Emre Güler ve Meltem Gürkan yaralanmıştı. Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren yaralılardan Meltem Gürkan’ın yoğun bakım ünitesinde olduğu ve hayati tehlikeyi atlamadığı belirtildi.