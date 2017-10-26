(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsündeki termosifonda 11 kilo esrar ele geçirildi

Bülent TATOĞULLARI- Kamera Antalya-DHA) ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde bir yolcu otobüsünün kargo bölümündeki termosifona gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar ele gerildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden Antalya\'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi mevkiindeki kontrol noktası oluşturdu. Burada durdurulan Batman- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde, narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ekipler, aracın kargo bölümündeki bir termosifonu incelemeye aldı. İncelemede, termosifonun içine zulalanmış 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu maddeyi Batman\'dan gönderdiğini tespit ettiği C.Y. ve M.Ö.\'yü gözaltına aldı. Ekipler, uyuşturucuyu teslim alacak kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.