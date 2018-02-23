T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu yolcu otobüslerinde narkotik köpeği 'Çivi' eşliğinde yapılan aramada 5 kilo 10 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

23 Şubat 2018 20:05

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu yolcu otobüslerinde narkotik köpeği \'Çivi\' eşliğinde yapılan aramada 5 kilo 10 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D400 Karayolu\'nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir otobüste narkotik köpeği \'Çivi\' eşliğinde arama yapıldı. Çivi, yolculardan Mehmet Ali A. ve Sezgin Y\'ye ait 2 valize yoğunlaştı. Valizlerde yapılan incelemede toplam 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Diğer bir otobüste ise yolculardan Barış K\'ya ait valizde şeffaf poşete sarılı 10 gram kubar esrar ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma, 3 yolcuyu gözaltına aldı. Uygulamada ayrıca basit yaralama suçundan arandığı belirlenen Uğur T. de yakalandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUT GAZİPAŞAAntalya DHA ANTALYA GazipaşaGazipaşaJandarma Komutanlığı Güney Jandarma KarakoluGüney Mahallesi D400 KarayoluDurdurulanMehmet AliSezginValizlerdeDiğerBarışJandarmaUygulamadaUğur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24