(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu yolcu otobüslerinde narkotik köpeği \'Çivi\' eşliğinde yapılan aramada 5 kilo 10 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D400 Karayolu\'nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir otobüste narkotik köpeği \'Çivi\' eşliğinde arama yapıldı. Çivi, yolculardan Mehmet Ali A. ve Sezgin Y\'ye ait 2 valize yoğunlaştı. Valizlerde yapılan incelemede toplam 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Diğer bir otobüste ise yolculardan Barış K\'ya ait valizde şeffaf poşete sarılı 10 gram kubar esrar ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma, 3 yolcuyu gözaltına aldı. Uygulamada ayrıca basit yaralama suçundan arandığı belirlenen Uğur T. de yakalandı.