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(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde 3 kilo toz esrar bulundu

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi

24 Ocak 2018 14:52

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde, Malatya- Kayseri D- 300 yolu üzerinde, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde denetim yaptı. Ekipler, Van\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Otobüste yapılan aramada, bagaj kısmında, valizin içine gizlenmiş, 3 parça halindeki 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.
 

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