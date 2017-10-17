(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 20 yaralı

Atilla ATMACA/KARAPINAR(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde yolcu otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Ereğli karayolu Akören Mevkii&nde meydana geldi. Antalya\'dan Diyarbakır\'a giden ve sürücüsü tespit edilemeyen \'Yeni Diyarbakır Seyahat\' firmasına ait 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda, aynı yönde giden Mustafa Birer yönetimindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak Karapınar ve Ereğli\'deki hastanelere kaldırıldI. Ereğli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.