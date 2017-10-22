(Görüntülü Haber) Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE’nin pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa’da çiftçiler tarlalarda hasada başlarken, dar gelirli aileler yola saçılan kirli pamukları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Harran Ovası\'nda pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan pamuk hasadının başlamasıyla birlikte bölgede \'beyaz altın\' olarak adlandırılan pamuk tarlalarında sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan ve akşama kadar pamuk toplayan işçilerle dolup taşıyor. Satılmak için özel kasa yapılan kamyon ve traktörlere istiflenen pamukların geri kalan kirli veya yola saçılmış pamuklar ise çoğu Suriyeli olmak üzere gar gelirli ailelerin geçim kaynağı olmaya başladı. Kamyonlardan yola savrulan kirli pamukları toplayan dar gelirli aileler, bunları kilosunu 1 lira 20 kuruştan yol kenarına kurulan seyyar komisyonculara satıyor. Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kişiler gün boyunca torbalarına istifledikleri kirli pamukları satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyor. Yolda pamuk toplamanın tarlaya göre çok kolay olduğunu ifade eden Abbas Akbaş, \"Benim 6 çocuğum var. Onlara bakabilmek için yol kenarına saçılan bu pamukları topluyorum. Bazen günlük 40- 50 kilo pamuğu bu yolda topluyorum. Daha sonra bunu yol kenarındaki komisyonculara yarı fiyatına satarak elime 40- 50 lira geçiyor \"dedi. Yol kenarında pamuk toplayan Suriyeli Muhammet Faris ise, \"Ben ve oğlum yol kenarına saçılan bu pamukları toplayarak satıyoruz. Elimize geçen 30- 40 lirayı ev ihtiyaçlarında kullanıyoruz\" diye konuştu. Trafiğin yoğun olduğu Şanlıurfa-Akçakale karayolunda pamuk toplayanlar zaman zaman kazalara adeta davetiye çıkarıyor