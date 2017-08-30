(Görüntülü Haber) Yola fırlayan oğlunu kurtarmak isteyen anne ve kucağındaki çocuğuna otomobil çarptı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde annesinin elinden kurtulan 6 yaşındaki erkek çocuğu, Samsun-Sinop Karayolu\'na fırladı. Tek yönden karşıya geçen çocuk orta refüjdeki yaya geçidinde beklemeye başladı. Bunu gören anne, kucağındaki 3 yaşındaki diğer çocuğu ile kendini yola atarak oğluna doğru koşmaya başladı. Ancak anne ve kucağındaki çocuğu bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza Bafra İlçesi Samsun-Sinop Karayolu Emirefendi Mahallesi mevkisinde dün meydana geldi. annesinin yanında yürüyen bir çocuk, aniden yola fırlayarak çift yönlü yolun tek yönünden karşıya geçti. Orta refüje gelen çocuk, karşıya geçmek için yaya geçidinde beklemeye başladı. Oğlunun yola fırladığını ve diğer tarafa geçmek için beklediğini gören anne 35 yaşındaki Firdevs D. paniğe kapıldı. Genç kadın, kucağındaki diğer oğlu Sinan D. ile birlikte yola fırlayarak büyük oğluna doğru koşmaya başladı. Bu sırada Sinop yönünden gelen 33 yaşındaki Kemal Ş. yönetimindeki 19 NB 638 plakalı otomobil anne ve kucağındaki çocuğuna sağ yan taraftan çarptı. AYAĞA KALKTI, SONRA BAYILIP DÜŞTÜ, Çarpmanın etkisiyle kadın ve kucağındaki çocuk yola savruldu. Kazayı gören diğer çocuk ise yaya geçidinden geri dönerek annesinin yanına koştu. Anne Firdevs D., kendisiyle birlikte yere savrulan küçük oğlu oğlu Sinan D.\'yi alıp ayağa kalktı ancak daha sonra bayıldı. Kazayı gören vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koştu. Olay yerine gelen ilk 112 ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Firdevs D. oğlu Sinan D. ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.