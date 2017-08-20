(Görüntülü Haber) Yola düşen lastik kazaya neden oldu; 1 ölü, 3 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 31\'inci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. 42 HY 349 plakalı minibüsüyle Seydişehir yönüne giden Ahmet Bardakçı (62), yola düşen lastiğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada, Fatmaana Bardakçı (68) öldü, eşi sürücü Bardakçı, çocukları Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası lastiği yola düşürdüğü tespit edilen biçerdöver sürücüsü Ahmet K. polis tarafından gözaltına alındı.