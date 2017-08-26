(Görüntülü Haber) Yola düşen lastiğin neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA\'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüsün takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza, geçen 19 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 31\'inci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. 42 HY 349 plakalı minibüsüyle Seydişehir yönüne giden Ahmet Bardakçı (62), yola düşen lastiğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada, Fatmaana Bardakçı (68) öldü, eşi sürücü Bardakçı, çocukları Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anının ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı. Kaza sonrası lastiği yola düşürdüğü tespit edilen ve gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü Ahmet K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.