T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yola düşen lastiğin neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüsün takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

26 Ağustos 2017 21:41

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA\'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüsün takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.  Kaza, geçen 19 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 31\'inci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. 42 HY 349 plakalı minibüsüyle Seydişehir yönüne giden Ahmet Bardakçı (62), yola düşen lastiğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada, Fatmaana Bardakçı (68) öldü, eşi sürücü Bardakçı, çocukları Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı.  Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anının ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı. Kaza sonrası lastiği yola düşürdüğü tespit edilen ve gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü Ahmet K.  ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIK KONYA DHA KONYAAğustosKonyaSeydişehir karayolununHYSeydişehirAhmet BardakçıKontroldenKazada Fatmaana BardakçıBardakçıçocukları Hatice BardakçıKiraz AkçapınarKonya EğitimAraştırma HastanesiKaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24