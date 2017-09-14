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(Görüntülü Haber) Yol ortasında bacakları parçalanmış erkek cesedi bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yol ortasında bacakları parçalanmış kime ait olduğu belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

14 Eylül 2017 12:41

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yol ortasında bacakları parçalanmış kime ait olduğu belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Bu kişinin trafik kazası sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. Olay, saat 04.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30\'ncu kilometresinde meydana geldi. Yol ortasında yaralı bir kişiyi gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü tespit etti. Çevrede yapılan inceleme sonunda ölen kişiye bir aracın çarptığı ve daha sonra üzerinden başka araçlarında geçmiş olabiliceği belirtildi. Ayrıca kişinin her iki bacağınında parçalanmış olduğu görüldü. Jandarma, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlenemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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