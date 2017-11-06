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(Görüntülü Haber) Yol kenarında cesedi bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında 59 yaşındaki Remzi Madran'ın cesedi bulundu

06 Kasım 2017 20:02

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında 59 yaşındaki Remzi Madran\'ın cesedi bulundu. Kalp krizi geçirdiği ve düşüp başını yere çarptığı sanılan Madran\'ın cesedine, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu kenarında bir erkek cesedi görenler, bugün saat 13.00\'te polisi aradı. Gelen polis ekipleri, başında kan bulunan ve ölen kişinin, atık şişe toplayan Remzi Madran olduğunu tespit etti. Cinayet olasılığına karşı olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilerek, kapsamlı araştırma yapıldı. Cumhuriyet savcısının da yaptığı inceleme sonrası Madran\'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Madran\'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmadığı, sadece başında, düştüğü sırada çarpma sonucu oluştuğu sanılan yara izine rastlandığı belirtildi. Madran\'ın, 20 FL 514 plakalı otomobiliyle yol kenarında durup, atık şişeleri topladığı sırada kalp krizi geçirip, yere düşerek başını taşa çarptığı sanılıyor. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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