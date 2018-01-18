(Görüntülü Haber) Yol çöktü araçlar dereye yuvarlandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da aşırı yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu, dere kenarına park edilen Mustafa Yaşar\'a ait iki araç suya düştü. Yaşanan anlar yakınlardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.



Hatay\'ın Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi\'nden geçen Akasya deresinin debisi aşırı yağış sonucu arttı. Yakın zamanda parkeyle kaplanan 342\'nci sokakta yol bir anda çökmeye başladı. Yol kenarına park edilen 31 HA 630 ve 31 HV 020 plakalı iki araç dereye yuvarlandı.



Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yolun bir anda çökmeye başladığı ve araçların dereye doğru yan yatmaya başladığı görülüyor. Önce otomobil dereye takla atıp düşerken, toplanan mahalle halkının minibüsün dereye düşmesini önlemek için tutup çekmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları dikkat çekiyor.



KURTARMAYA ÇALIŞTIK, BAŞARAMADIK



Öte yandan araçların sahibi market işletmecisi Mustafa Yaşar yaşananlara tepki gösterdi. İki aracının birden dereye düşmesinin şokunu yaşayan Yaşar, \"Gördüğünüz gibi dere kaydı gitti, ufacık bir yağışta bu hale geldi mahallemiz. Biraz daha yağış olsaydı demek ki evimi komple alıp götürecekti dere. Canımızdan olacaktık az kalsın. Yapılıp kazılıyor ama altı boş bir şekilde yap gitsin, sonuçta işte gördüğünü gibi olaylar. Bunun can kaybı da olabilirdi. Bir vatandaş gelse aracıyla birlikte seyr halindeyken kaysa çoluk çocuk ne olacak. Bunun vebalini kim verecek. Bir ses duydum, korkuluk patladı önce, sonra çıkıp baktım araba kaymaya başladı, o esnada babamın arabası da arka tarafta, seslendim belki onu kurtarabiliriz diyerek, ona da yetişemedik, kaydı gitti ikisi de\" dedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölge güvenlik çemberine alındı. Çağrılan vinçle iki araçta 3 saatlik çalışmayla düştüğü dereden çıkarıldı.