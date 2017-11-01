(Görüntülü Haber) Yol çalışması sırasında tedbir alınmadı iddiasıyla yolu ulaşıma kapattılar

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT- Ankara Karayolu Sekili Köyü mevkiinde yol yapımı nedeniyle bölünmüş yolda son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 23 yaşındaki Ahmet Aydın adındaki bir kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması sonucu köy halkı E-88 Karayolunu trafiğe kapattı. Yozgat- Ankara E-88 Karayolu, Yerköy İlçesi Sekili Köyü girişinde devam eden yol çalışması nedeniyle trafik akışı bir süredir tek şeritten sağlanıyor. Sekili Köyü\'nde yaşayan vatandaşların yolun yeni akışına alışamaması nedeniyle sağdan gelen araçlara dikkat etmeden yolun karşısına ani olarak geçmeye çalışmaları sırasında ve sürücülerinde hız sınırına uymaması sonucu 3 günde bölgede meydana gelen kazalarda Ahmet Aydın hayatını kaybetti 32 yaşındaki Kadir Keskin ağır yaralanırken, adı öğrenilemeyen bir kişide yaralandı. YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR Dün akşam saat 21.30\'da yine aynı yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Keskin\'in bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanması sonucu köylüler E-88 Karayolunun Sekili Köyü girişini çöp konteynırları ve taşları koyarak ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan karayolu, trafik ekiplerinin yoğun çabası ve köylülerle diyalogları sonrası tekrar ulaşıma açıldı. MUHTAR AVCI AÇIKLAMA YAPTI Sekili Köyü Muhtarı Sabit Avcı, yol çalışmasının devam ettiğini ve insanların yolun bu haline alışamadıklarını söyledi. Avcı, ?Yol çalışmasının devam ettiği bölgede aşırı sürat yapan otomobiller nedeniyle kazalar oluyor. Son 3 günde 3 ayrı kaza oldu. Biran evvel bu çalışmanın tamamlanması gerekiyor dedi.