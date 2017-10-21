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(Görüntülü Haber) Yokuş aşağı park edilen minibüs baraja kaydı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde, balık tutmaya gidenlerin yokuş aşağı park ettiği minibüs, iddiaya göre freni boşalınca baraj gölüne girdi

21 Ekim 2017 22:04

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde, balık tutmaya gidenlerin yokuş aşağı park ettiği minibüs, iddiaya göre freni boşalınca baraj gölüne girdi. Suya gömülen araç vinçle çıkarıldı.

İlçede oturan Osman Yayla, oğulları Tarık ve Fatih Yayla ile birlikte ilçeye bağlı Yelkesen Köyü yakınlarındaki Çamlıgöze Baraj gölüne 58 EF 777 plakalı minibüsle balık tutmaya gitti. Baba ve oğulları baraj kenarına geldiklerinde minibüsü yokuş aşağı park ederek, malzemelerini alıp, göl kenarına gitti. Balık tutmaya başladıkları sırada, iddiaya göre, freni boşalan minibüs yaklaşık 40 metre hareket ederek suya girdi. Minibüs, kısa süre içerisinde baraj sularına gömüldü. Osman Yayla ve ve çocukları Suşehri İtfaiyesi\'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine İtfaiye ve Suşehri Arama Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler aracın yerini tespit etti. Halatla vince bağlanan minibüs sudan çıkarıldı.

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