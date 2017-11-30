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Eğitim

(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç: Üniversiteli sayısında Avrupa'da ikinci büyük ülkeyiz

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof

30 Kasım 2017 19:34

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye\'de üniversite öğrenci sayısında Avrupa bölgesinde Rusya\'dan sonra ikinci büyük ülke olunduğunu belirterek, \"Almanya\'nın da önündeyiz. Dolayısıyla bu yüksek öğretime erişimde Türkiye\'nin önünde bir sorun kalmadığını ifade ediyor\" dedi.

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Harran Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı\'na katıldı. Bölgedeki üniversitelerin her geçen gün daha fazla kalkındığını belirten Saraç, 184 yüksek öğretim kurumunun faaliyette olduğunu belirterek, \"Üniversiteli öğrenci sayımız 7 milyon 800 bine ulaştı. Uluslararası öğrenci sayımız da 123 bini buldu. Toplam öğretim elemanı sayımız ise 153 bindir. Bu rakamlarla özellikle öğrenci sayısında Avrupa bölgesinde Rusya\'dan sonra ikinci büyük ülkeyiz, Almanya\'nın da önündeyiz. Dolayısıyla bu yüksek öğretime erişimde Türkiye\'nin önünde bir sorun kalmadığını ifade ediyor\" diye konuştu.

Türkiye ve Şanlıurfa\'da çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim aldığını da dile getiren YÖK Başkanı Saraç, akademisyenlerin fonlardan daha fazla yararlanabileceği projelere yönelmelerini beklediklerini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu\'nun yüksek öğretim açısındaki değerlendirmelerinde Türkiye\'nin 137 ülke arasındaki sıralamada daha iyi bir pozisyona geldiğini anlatan Saraç, \"Türkiye\'de 2015\'te 55\'inci sıradaki yerini 2016\'da 50, 2017\'de ise 48\'inci sıraya taşıdı. Elbette ki yüksek öğretim sistemimizin eksiklikleri var, geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları var. Diğer taraftan da hissedilebilir bir iyileşmenin olduğunu kabul etmek lazım. Bu bizi ileriye doğru özgüvenle bakmamıza ve motivasyonumuzu yüksek tutmamızı sağlayacak bir husustur\" dedi.
 

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