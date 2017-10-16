(Görüntülü Haber) Yılmaz Büyükerşen okurlarına 'Zamanı Durduran Saat'i imzaladı

ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, düzenlenen imza gününde \'Zamanı Durduran Saat\' adlı kitabını okurlarına imzaladı. Eskişehir Kitap Fuarı\'nın son gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in yaşamının konu edildiği \'Zamanı Durduran Saat\' kitabının imza günü gerçekleşti. Büyükerşen\'in kitaplarını imzaladığı Doğan Kitapları standına Eskişehirli kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Hem hayranlık duydukları Yılmaz Büyükerşen ile tanışan, hem de sohbet eden ziyaretçiler, kendisiyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kitabı imzalatmak için sıraya giren bir kadın Yılmaz Büyükerşen\'e, \"Hocam bu kitabı kızım Masal 20 yaşına girince kendisine hediye edeceğim. Lütfen 20 yaşını da kutlayacak biçimde Masal\'ın adına imzalar mısınız\" isteğinde bulundu. Büyükerşen\'in, yaşamının çocuklar için iyi bir yol gösterici olacağını inanan bir baba oğlu ve yeğeni için aldığı kitapları imzalatarak, \"Ümit ediyorum ki, evlatlarımız O\'nun gibi ülkesine yararlı, güzel şeyler üreten birer Atatürkçü birey olur\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, Eskişehirlilerin diğer illere göre daha çok kitap okuduğunu söyleyerek, \"Kitaplara ve Eskişehir Kitap Fuarı\'na gösterilen ilgi çok sevindirici. Zamanı Durduran Saat, 5-6 yıl önce çıktı. Fakat şimdi bile bu kitaba ilgi gösterilmesi çok mutluluk verici\" diye konuştu.