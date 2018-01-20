(Görüntülü Haber) Yılkı atlarını elleriyle beslediler

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- SPİL Dağı Mili Parkı\'na çıkan yoldaki başıboş köpekleri beslemeye giden Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) ekipleri, kar yağışından dolayı yola inen yılkı atlarını da elleriyle besledi. Manisa\'da kış aylarında Spil Dağı Milli Parkı\'na çıkan yol üstünde terk edilmiş köpeklerin yardımına Manisa MAT ekipleri koştu. Kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için mama bırakıldı. Bu sırada köpekler için bırakılan yiyeceklere gelen yılkı atlarının aç olduğunu gören grup, yanlarında getirdikleri bisküvilerle yılkı atlarını elleriyle besledi. MAT Derneği Başkanı Bahattin Özer, kendilerine yapılan mama yardımlarını haftanın belirli günlerinde terk edilmiş köpeklerin yoğun olduğu yerlere bıraktıklarını söyledi. Özer, şöyle dedi: \"Kışın çetin geçtiği bu dönemde yiyecek bulmakta zorlanan, yılkı atları da köpekleri yemlediğimiz bölgeye kadar gelmişler ve aç olduklarından yanımıza kadar çekinmeden geldiler. Köpekler için yanımızda mama vardı ama onların aç olduğunu görünce kendi yiyeceğimizi atlarla paylaştık ve onları kendi ellerimizle besledik. Verdiğimiz mamaları, bisküvileri afiyetle yediler. Yaz kış demeden kendi imkanlarımızla ya da hayvanseverler tarafından bağışlanan mamalar ile hayvanları aç bırakmamaya çalışıyoruz.\" Hayvanseverlere mama konusunda destek olmaları çağrısında bulunan MAT Başkanı Özer, \"Yabani hayvanlar soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizler de Manisa MAT olarak hayvan severler ve kurumlar tarafından bağışlanan yiyecekleri Spil Dağı Milli Parkı\'na çıkan yolda bulunan hayvanlara bırakıyoruz. Hayvan severler vatandaşlarımızdan bu konuda daha fazla destek bekliyoruz\" diye konuştu.