(Görüntülü Haber) Yıldırım'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu rüzgar dinlemedi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Cumhuriyet Bayramı kapsamında Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde rock grubu Kolpa ve sanatçı Demet Akalın sevenleriyle buluştu. Soğuğun ve rüzgara rağmen konser alanını dolduran 15 bine yakın kişi, unutulmaz bir gece yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü kutlaması nedeniyle Yıldırım İlçesi\'nde Gökdere Meydan’ında toplanan kalabalık Bayrak Alanı\'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, \"İlk günkü ruhla milli birlik içinde kardeşçe ve birlikte yaşayarak Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız” dedi. Kutlamalar sırasında cumhuriyet ruhunun anlatıldığı video mapping gösterisi alanı dolduran binlerce Yıldırımlı tarafından ilgiyle takip edildi. Kutlamalarda ayrıca bin metrekarelik Türk Bayrağı gökyüzüne yükseltildi. Daha sonra sahneye çıkan ünlü rock grubu Kolpa birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Soğuk havaya rağmen 15 bin kişinin izlediği Kolpa konseri, yaklaşık bir saat sürdü. RÜZGAR SAHNEDEKİ DEMİR PANELİ UÇURDU Kolpa grubu konserine devam ederken rüzgarın şiddetlenmesi ile birlikte sahnenin demir paneli koparak yere düştü. Şans eseri demir panelin boş alana düşmesi, olası faciayı önledi. Bir süre daha konserine devam eden Kolpa grubu rüzgar nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kaldı. BELEDİYE EKİPLERİ RÜZGARA KARŞI ÖNLEM ALDI Kolpa grubunun sahneden ayrılmasının ardından belediye ekipleri hummalı bir çalışmaya girdi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sahneye pop müziği sanatçısı Demet Akalın çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Akalın \"Kimin nazarı değdi. Sahne diye birşey kalmamış. Şarkıları hızlı hızlı okuyorum\" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demet Akalın\'a izleyiciler de eşlik etti.