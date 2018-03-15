(Görüntülü Haber) Yıldırım: Bütün insanlara eşit imkan sağlandığı bir toplumda istikrar kalıcı olacaktır'2

Ali Kan / Bakü, 15 Mart (DHA) - 6. Küresel Bakü Forumu\'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, \"Irk, cinsiyet, sınıf, köken farkı gözetmeksizin bütün insanlara eşit imkan sağlandığı ve kimsenin kendisini dışlanmış hissetmediği bir toplumda istikrar kalıcı olacaktır’’ dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de, \"Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak\" temasıyla düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu\'na beraberindeki heyet ile katıldı. Formun açılışında yaptığı konuşmada, Bakü\'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ‘‘Merkezin 2012\'de kurulmasına rağmen son altı yıl içinde 20 ülkede etkinlik gerçekleştirdiğini ve 100\'den fazla devlet ve hükümet başkanının bir araya gelmesini sağladı’’ dedi. Yıldırım, rekabeti değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu da hatırlatarak, ‘‘Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına dur diyemiyor’ ’dedi. Başbakan Yıldırım, eldeki verilerin maalesef bu konuda iyimser olmaya imkan vermediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu zorlukların aşılması için çok ama çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bir yandan dünyada yeni teknolojilerin, bilişimin, iletişim teknolojilerinin gelişmesi, Sanayi 4.0, yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin hayatımıza girmesi diğer yandan da çalışma alışkanlıklarımızın, iş ve meslek türlerinin süratle değişmesi. Bunlar dünyanın geleceği için güzel şeyler ancak bu gelişmelerin bütün dünya için, bütün ülkeler için verimli ve hayırlı olması için mutlaka küresel ve bölgesel anlamda daha fazla iş birliğine ihtiyaç var. Bir ülkenin fazla kalkınması, hemen yanı başındaki ülkenin yarışta geri kalması küresel huzursuzluğun önemli kaynaklarından biri olmaktadır. Toplumların karşı karşıya kalabilecekleri sorunların, toparlanma kabiliyetlerinin geliştirilmesinin de aynı derecede önemli olduğuna inanıyoruz.\" Yıldırım, buğünkü proğramı kapsamında ülka başkanları ve Azerbaycan-Türkiye iş adamları ile bir araya gelecek.