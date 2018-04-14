(Görüntülü Haber) Yıldırım: Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz (2)

Enver ALAS - İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Suriye\'ye yönelik operasyonla ilgili, \"Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var\" dedi.





\"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?\"



Başbakan Yıldırım, AK Parti Esenler İlçe Kongresi\'nde konuştu. ABD ve koalisyon ortaklarının sabaha karşı Suriye\'ye düzenlediği operasyonu değerlendiren Başbakan Yıldırım, \"Geçtiğimiz günlerde Suriye\'de alçak rejim, kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birden bire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye\'de insanlar katlediliyor. Vahşet devam ediyor. Siz sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz?\" diye konuştu.





\"BUNU OLUMLU BİR ADIM GÖRÜYORUZ\"



\"Tabi ki ne kimyasal silahla ne de normal silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da hukukumuz da kabul etmez\" diyen Yıldırım, \"Ancak Suriye\'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez. Sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye\'de tek ülke barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye\'dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Bu sabah ABD ve koalisyon ortakları bir operasyon düzenledi. Tabi bunu olumlu bir adım görüyoruz. Ancak barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir. Gereken adımları atmaktadır. Dün BM Güvenlik Kurulu\'nda onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta\'da, Duma\'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul\'daki bir çocuğun Kudüs\'teki, Duma\'daki çocukların bizim nazarımızda farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgesel barışın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.





\"TEDBİRLERİ ALIYOR, ALMAYA DEVAM EDECEK\"



Bölgedeki olayların ekonomiye olan etkisine de değinen Başbakan Yıldırım, döviz kurundaki artışlarla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:



Bugünlerde dünyanın her tarafında gerilim var. Yoğun bir kargaşa var. İç savaş var. Terör var. Ve Türkiye işte bu yoğun gerilim hattının da tam ortasında yer alıyor. Bundan dolayı bölgesel ve küresel gelişmeler ekonomiye yönelik ülkelerin ekonomisine yönelik belirsizlikleri de birlikte getiriyor. Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek vizyon ortaya koyamayan proje üretemeyen muhalefetin adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Buradan ilan ediyorum. Şartlar ne olursa olsun içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017\'de nasıl destan yazdıysa 2018\'de de istikrarla, kararlılıkla yoluna devam edecek. Son günlerde yoğun döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu ve sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle, ciddiyetle ele alıyor. Alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tedbirleri alıyor, almaya devam edecek. Geçmişi hatırlayamayan, bugün konuşanlar, fırsatı ganimet bilenler Türkiye\'nin geçmişini hatırlamıyorlar. Hatırlayın bizim en küçük para birimimiz milyondu. 1 milyona 1 çay bile içemezdiniz. 6 sıfırı paradan atan AK Parti iktidarıdır. Kurda ufak oynamalar olunca felaket senaryoları yazanlar, anlatanlar 15 yıl öncesini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Faizleri yüzde 70\'ten 10\'lara indiren AK Parti iktidarıdır. Gelirlerinin yüzde 87\'ini faize verirken yüzde 11\'ini faize verir hale getiren AK Parti iktidarıdır. Orada kalan yüzde 75\'i yatırımlarla, hastanelerle, okullarla, iş, aş yerleriyle fabrikalarla donatarak hizmete dönüştüren yine AK Parti iktidarı. IMF borcunu kapatan üstüne üstelik 5 milyar borç veririz diyen iktidar AK Parti\'dir. Verdiği teşviklerle üretim bazlı ekonomiyi ayağa kaldıran AK Parti iktidarıdır. İhracat rekorlarını kıran parti AK Parti iktidarıdır. Buz bunları yaparken CHP ne yaptı. Laf üstüne laf. Biz ne yaptık; taş üstüne taş koyduk\"





\"HESAP SORULARAK DEVAM EDİYOR\"



28 Şubat davası kararına da değinen Başbakan Yıldırım, \"Dün bir dava sonuçlandı 28 Şubat davası. Bir post modern darbe girişimiydi. Halkın seçtiği iktidarı uzaklaştırmak, tehditle iş başından uzaklaştırmak için hazırlanmış bir darbe girişimiydi. Milletin iradesini tanklarla ezmeye çalışan darbeci zihniyet o gün böbürlenerek ne dedi; 28 Şubat bin yıl devam edecek. Evet, 28 Şubat devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Hesap sorularak devam ediyor. Yargının önünde hukuk devletinde hesabı soruluyor. Şunu herkes bilmelidir. Bu ülkede demokrasilerde hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Mutlaka er de olsa geç de olsa hesabı sorulur. Hiç hesap sorulmayacakmış gibi afra tafra yapanlar bugün \'Biz ettik siz etmeyin. Biz bir şey yapmadık\' diye el aman diliyorlar. Ama yargı gerekeni yapıyor. Hak ettiklerinin ne gerekiyorsa onu yapıyor. Bu vesileyle 28 Şubat\'ın acılarını en derinden yaşayan ancak devlet adamlığı duruşundan taviz vermeyen Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun\" diye konuştu.