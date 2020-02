(Görüntülü Haber) Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (7)

\'KALLEŞÇE ŞEHİT ETTİKLERİ KARDEŞLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI\'







Başbakan Binali Yıldırım, Menteşe Spor Salonu\'nda yapılan Ak Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi\'nde konuştu. Muğla\'nın her ilçesinin dünya çapında bir marka olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Ege insanının gönül insanı olduğunu söyledi.







Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinen Başbakan Binali Yıldırım, Mehmetçiğin destan yazdığını söyledi. Başbakan Yıldırım, \"2 gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Raco\'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin\'e doğru kahramanlarımız ilerliyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Raco\'da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde\" dedi.







​\'TEHDİT NEREDEN GELİRSE, HEDEFTİR\'







Şehitlerin emanetine sahip çıkmak için ülke olarak birlik olmak gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:







\"81 milyonu kardeş bileceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Her bir vatandaşımızın kardeşimizin hukukuna sahip çıkacağız, Ay yıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. daha çok çalışacağız. Ülkemizi daha da büyüteceğiz. Şehitlere olan borcumuzu, ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin, orası bizim için hedeftir. Bizim terörle mücadele en meşru hakkımızdır. Bölgede barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, huzur istiyoruz. Güven ortamının tesisini istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin\'de de teröristleri temizleyip Afrin\'i asıl sahiplerine Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Kurtarılan köylerde o insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep beraber izliyoruz.\"







\'HALKA AYAR VERMEYE KALKANLAR, YARGIDA HESAP VERİYORLAR\'







Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde kadınların da sokağa indiğini ve demokrasiye sahip çıktığını hatırlatarak, şöyle konuştu:







\"Muğla\'nın yiğit kadınları, 2002\'den beri bu yolda ak kadınlar olarak demokrasi mücadelesinde bizlerle berabersiniz. Hukuk devletini vesayetten kurtarmak için amansız mücadele veriyoruz. 28 Şubat\'ın üzerinden 21 yıl geçti. Yapılan zulümleri 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar, bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa, millet üzerinde vesayet kurmaya çalışırsa, baskı kurmaya çalışırsa, gün gelir hesabını verir. FETÖ\'cü hainler bugün hesap veriyor. Tankla, tüfekle silahla bu milleti teslim olacağını sandılar. Yanıldılar, millet 7\'den 70\'e sokağa inerek demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanı\'na sahip çıktı, Hükümeti\'ne sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu. 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyordu. Ak kadınlar ön safta oldular. Darbeci hainlere irademizi çiğnetmediniz, ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Bu millete oyun sökmez. Bu millet diz çökmez. Bu millet esir alınamaz. Allah hainlere fırsat vermesin. Ülkemizi milletimizi her türkü beladan muhafaza eylesin.\"







\'KADINLARIN AKLI, VİCDANI, SAYESİNDE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ\'







Başbakan Binali Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde tüm kadınların gününü kutladığını belirterek, \"Sizlerin hak ve adalet duygusu sayesinde Türkiye çok şey kazandı. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hiçbir bölücü, ayrıştırıcı hedef Türkiye\'nin birliğini bütünlüğünü bozamayacak. Her türlü adaletsizliğin karşısında kadın- erkek, genç- ihtiyar birlikte duracağız. Tıpkı 15 Temmuz\'daki gibi, 17- 25 Aralık\'taki gibi, kapatma davasındaki gibi. Türkiye\'nin özgürlük yürüyüşü kadınlarımızla çok daha güzel şekilde gerçekleşiyor. Manevi değerlerimizi korumak, ülkemizin gücüne güç katmak için çalışıyoruz. Çalışma hayatında kadın emeğini ucuz iş gücü olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz\" dedi.







ÜNİVERSİTELERDE \'KIZ ÖĞRENCİ SAYISI DAHA FAZLA\'







Konuşmasının partililer tarafından atılan \'Kadına uzanan eller kırılsın\' sloganı ile kesilmesi üzerine Başbakan Yıldırım, \"Kadına karşı ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan ellerin kırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.







Üniversitelerde kız öğrencilerin erkeklerden daha fazla olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım,​\"Kadın annedir, yol arkadaşıdır, yöneticidir, işverendir, çalışandır, belediye başkanıdır, bakandır. Hayatın her yerinde vardır. Kadının elinin değdiği her yer, daha da güzel oluyor. Tıpkı Mecliste olduğu gibi. Tıpkı AK Parti teşkilatlarında olduğu gibi. Bugün Türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın. Devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40\'ı kadın. Hakim ve savcıların üçte biri kadın. Araştırma görevlilerinin, üniversite hocalarının yarısı kadın. Öğretmenlerimizin yüzde 65\'i kadınlarımızdan oluşuyor. Gençlerimizi, kadınlarımız hayata hazırlıyor. Türkiye\'nin dev şirketlerinin çoğunu kadınlar yönetiyor. Türkiye\'de Ak Parti iktidarında okullaşma oranı yüzde 42\'den yüzde 99\'a çıktı. İşte kadının eğitimdeki önemini bu gösteriyor. Üniversiteye giden kızlarımızın oranı yüzde 12\'den yüzde 44\'e çıktı. Size bir kopya vereyim mi? Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı, erkek öğrencilerden daha fazla\" dedi.







\'TÜRKİYE\'NİN ÖZLEMİ, BİRLİK, BERABEKLİK\'







Türkiye\'nin özleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:







\"İşte Türkiye\'nin geldiği nokta bu. Siyaset demek toplumsal meselelere sahip çıkmak yanlışa yanlış doğruya dosdoğru demek. AK Parti demek, hizmet demek proje demek, yol demek, okul demek, iş demek, aş demek. AK Parti demek kardeşlik demektir. AK Parti herkesin diline dinine mezhebine yaşam tarzına saygı demektir. Türkiye\'de 81 milyon vatandaşın özlemi tektir. Bu ülkenin şehirlerin, hasreti ayrılık siyaseti değil birlik siyasetidir. Nifak, hizip, zümre siyaseti kavim kabile siyaseti sınıf bölge siyaseti değildir. Mezhep, meşrep siyaseti değildir. Türkiye\'nin özlemi birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Biriz beraberiz kardeşiz birlikte Türkiyeyiz\" şeklinde konuştu.







\'KÜÇÜK PARTİLERİN BARAJ DERDİ ORTADAN KALKACAK\'







Başbakan Yıldırım, yeni seçim sisteminde küçük partilerin baraj derdinin ortadan kalkacağını kaydeden Başbakan Yıldırım, \"2019 seçimleri geliyor. İki seçim var. 2019\'de yeni bir milat olacak. Mevzuattan kaynaklanan sistemin arızaları, 2017 referandumu ile ortadan kalktı. Siyasi yönetimimiz yeni seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü hale geliyor. Demokrasimiz, hukuk devletimiz daha da güçlenecek. Seçmene MHP ile Cumhur İttifakı\'nı şimdiden ilan ettik. Ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun. Mesele memleketse, gerisi teferruattır. Biz, seçim sistemiyle ilgili düzenlemeleri Meclise verdik, seçim güvenliği daha da artacak. Küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak, temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi hurdayı hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini, vesayet heveslerini tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf seçim gerçekleştireceğiz\" dedi.







\'TURİZMDE REZERVASYONLAR YÜZDE 50\'Yİ AŞTI\'







Başbakan Yıldırım, Ak Parti iktidarında 16 yılın geçtiğini, Türkiye\'yi üçe katladıklarını, dipten alıp zirveye çıkardıklarını belirterek, \"İstihdam artıyor, ekonomi büyüyor ve ihracatımız artıyor. Bundan da bazıları rahatsız oluyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah\'a şükür turizmde rezervasyonlar yüzde 50\'yi aştı. Parlak günlerimize dönüyoruz. Türkiye 2011\'de yüzde 11 büyüdü 3. çeyrekte. Yıl itibariyle yüzde 7\'yi aştı. Dünyada en hızlı büyüyen bir ülke var, o da Türkiye\'dir. Türkiye\'ye yakışan da budur. 16 yılda Türkiye büyürken Muğla da büyüdü\" şeklinde konuştu.







Başbakan Yıldırım, konuşmasında ayrıca, Muğla\'ya 5 bin 500 kişilik yeni yurt yapacaklarını belirterek, yapılan yatırımları anlattı.