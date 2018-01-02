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(Görüntülü Haber) Yılbaşı tatilinden dönenler Bandırma İskelesinde uzun kuyruk oluşturdu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- YILBAŞININ haftasonu tatili ile birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin dönüş yolu çileli oldu

02 Ocak 2018 12:18

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- YILBAŞININ haftasonu tatili ile birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin dönüş yolu çileli oldu. Günde 1 seferin gerçekleştirildiği Bandırma-Yenikapı ve Bandırma-Bostancı deniz seferine, yoğunluk nedeniyle 2 deniz otobüsü 2 feribot seferi eklendi. Vatandaşlar feribota araçlarıyla binmek için uzun kuyruk oluşturdu Yılbaşının haftasonu tatili ile birleşmesini fırsat bilerek, yılbaşını şehir dışında kutlayan tatilciler dönüş yoluna başladı. İstanbul\'dan İzmir ve Balıkesir\'in tatil beldeleri Ayvalık ve Edremit\'e gelerek tatillerini değerlendiren vatandaşlar, dönüş yolunda Bandırma İDO iskelesinde uzun kuyruk oluşturdu. Günde sadece bir kez gerçekleştirilen Bandırma-Yenikapı ve Bandırma-Bostancı seferlerin olduğu İDO Bandırma feribot iskelesinde yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlendi. 2 deniz otobüsü ve 2 feribot ile 2 bin 850 yolcu 440 otomobil taşındı.

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