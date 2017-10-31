(Görüntülü Haber) Yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü, yan bina hasar gördü

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makinesiyle yıkımı yapılan 6 katlı bina, gürültüyle çöktü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda çöken binanın yanında bulunan apartmanın 3 dairesinde hasar oluştu. Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi\'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makinesiyle yıkılmaya çalışılan 6 katlı bina, gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, içeride işçilerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yıkılan bina, yan tarafta bulunan başka bir binanın üst üste dairelerinin 3 balkonunun da yıkılmasına yol açtı.