T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yıkımı engellemek için iş yerini kurşunladı (2)

'BABAMIN OĞLU OLSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM' Adana'da merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Doğal Park içindeki kafeteryanın yeşil alanda sürekli haksız büyüme yaparak, halkın kullanım alanını gasp ettiği için kaçak bölümlerinin yıkıldığını

01 Mart 2018 12:42

\'BABAMIN OĞLU OLSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM\' Adana\'da merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Doğal Park içindeki kafeteryanın yeşil alanda sürekli haksız büyüme yaparak, halkın kullanım alanını gasp ettiği için kaçak bölümlerinin yıkıldığını söyledi. Yeşil alanının artması için projeler hayata geçirdiğini belirten Başkan Soner Çetin, \"Yeşil alanı gasp etmeye kalkan babamın oğlu olsa, buna geçit vermem. Kamuya, halka ait parkların işgaline kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda kendini çete-mafya zannedenlere de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Canımıza da mal olsa, halka ait yerlerin gaspına göz yummayacağız. Bırakın silah sıkmayı, tankla topla üzerimize gelseler, yine inandıklarımızdan asla ödün vermeyiz. Babamın oğlu da olsa, kamu mallarını işgal edenlerin gözünün yaşına bakmam\" diye konuştu. Çetin, park içinde yıkım çalışmalarını tamamlayan belediye ekiplerinin temizlenen alanı çiçeklendirme çalışmalarına başladığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OĞLU OLSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAMBelediye Başkanı SonerDoğal ParkYeşilBaşkan SonerKamuyaBuCanımızaBırakınBabamın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24