(Görüntülü Haber) YGA İngiltere Büyükelçilik konutunda

Celal Sönmez / Londra, 8 Ekim (DHA) - Türkiye’nin İngiltere Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyon’da, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Young Guru Academy (YGA) kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sinan Yaman\'ı ve YGA Başkanı Asude Altıntaş\'ı ağırladı. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, geleceğin liderleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Her yıl 50 binin üzerinde öğrenci arasından liderlik potansiyeline sahip olanları seçerek, ‘Hayal Ortakları’yla buluşturan YGA, genç neslin geleceğe daha emin adımlarla hazırlanması bakımından çok önemli bir rol üstlenmektedir. “YGA’nın yurtdışı etkinlikleri bakımından Birleşik Krallık’ı ve Londra’yı seçmesine de ayrıca sevindiğimi ifade etmek isterim. “Londra her bakımdan YGA mensubu gençlerin dünyaya erişimini güçlendirecek önde gelen küresel merkezlerden biridir. “Türkiye ve Birleşik Krallık, Avrupa’nın iki uç noktasında yer alan ülkeler olmasına karşın, birbirlerine derin dostluk ve Müttefiklik ilişkileriyle bağlıdır. Ayrıca, ülkelerimiz arasında 2007 yılında yürürlüğe giren bir “stratejik ortaklık” bulunmaktadır. “Türkiye ve Birleşik Krallık, yakın dönemde iki ülkede gerçekleştirilen referandumların ardından nitelikleri bakımından birbirinden farklı, ancak sonuçları itibariyle kapsamlı birer değişim sürecine girmiştir. “Geçtiğimiz yıl yapılan referandumda alınan “Brexit” kararının ardından, Birleşik Krallık AB’den çıkmaya hazırlanmaktadır. Halen devam eden müzakerelerde, hem çıkış sürecinin temel parametreleri hem de gelecekte AB’yle ticari ilişkilerin alacağı şekil ele alınmaktadır. “Kapsamlı bir değişim ve dönüşümün arifesinde iki ülke olarak önümüzdeki dönemde işbirliğimizi daha da derinleştirmeye kararlıyız. “Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, dünyayı bilen ve küresel gelişmeleri yakından takip eden gençlerimizin katkıları her zamankinden daha önemli olacaktır.” dedi. Türkiye ve İngiltere arasındaki toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 17 milyar doları aştığını söyleyen Bilgiç,.” Birleşik Krallık piyasası, Türk ürünleri için Avrupa’daki en büyük ikinci ihraç pazarı durumundadır. “Halen ülkemizde, yaklaşık üç bin İngiliz firması faaliyet göstermektedir. Bu firmaların geride bıraktığımız 15 yıllık dönemde ülkemizde gerçekleştirdiği yatırımların toplam değeri 10 milyar dolar’ı aşmış durumdadır. “Şüphesiz, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında olan ülkemizin sahip olduğu pek çok avantaj mevcuttur. Bunlar hakkında ayrı ayrı saatlerce konuşabiliriz. “Öte yandan, bence sahip olduğumuz üstünlüklerin en önemlisi insan kaynağımızdır. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, ekonomik büyüme bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Nüfusumuzun yüzde 50’sine yakını 30 yaşın altındadır. Her yıl yarım milyondan fazla gencimiz üniversitelerden mezun olarak iş hayatına katılmaktadır. “Bu çerçevede, ülkemiz eğitime ve Ar-Ge’ye ciddi kaynak ayırmaktadır. Geçtiğimiz yıl itibariyle merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynak toplam bütçenin yüzde 1.14’üne ulaşmıştır. “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak gibi önemli bir konuda üstlendiği öncü rol için YGA’yı tebrik ediyorum.” dedi.