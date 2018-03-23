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(Görüntülü Haber) Yeşilırmak'ta ölü balıklar kıyıya vurdu

    Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Yeşilırmak Nehri’nde ölü balıklar kıyıya vurdu

23 Mart 2018 20:00

 

 

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Yeşilırmak Nehri’nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Tedirginliğe neden olayla ilgili inceleme başlatılırken, bazı vatandaşların ise tüm uyarılara rağmen, ölü balıkları toplayıp eve götürdü.

Yeşilırmak Nehri’nde bulanık akan suda yaşayan sazan ve yayın balıkları, kıyıya vurdu. Birçok balık ölürken, sersemleyen bazı balıkları ise çevredeki bazı vatandaşlar, polisin tüm uyarılarına rağmen ırmak kenarına inerek topladı. Köprü üzerlerinde toplanan kalabalık ise şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları izledi.Yetkililer bölgeye gelerek sudan numune alıp, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. 

Amasya Belediyesi höporlerinden yapılan anonsla vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları yememeleri konusunda uyarıldı. 


 

 

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