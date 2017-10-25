(Görüntülü Haber) Yeşil Yol protestocuları hakim karşısında

Adem AKATİN/PAZAR (Rize), (DHA)- KARADENİZ Bölgesi\'nde, 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi\'nde yer alan, Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan 24 kişi hakkında, \'iş ve çalışma hürriyetini engel\' suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan yayla sakinleri, 9 Eylül 2015 tarihinde Yukarı Kavron Yaylası\'nda tepkilerini dile getirerek iş makinelerini durdurmaya çalışmış, jandarmanın müdahale ettiği 13 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaylada 10 Ekim 2016 tarihinde yeniden başlayan Yeşil Yol çalışmalarına karşı çıkan 11 kişilik grup da jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Yeşil Yol tepkisi nedeniyle gözaltına alınan 24 kişi hakkında, \'İş ve çalışma hürriyetini ihlal\' suçlamasıyla Pazar Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın görülen ikinci duruşmasında sanık ifadeleri alındı, dava 6 Şubat 2018 tarihine ertelendi. \'HİÇBİR SUÇ İŞLENMEDİ\' Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan sanıkların avukatı İbrahim Demirci, mahkemede \'iş ve çalışma hürriyetini engel\' unsurunun oluşmadığı yönünde savunma yaptıklarını belirterek, 24 kişi hakkında beraat talep ettiklerini söyledi. Sanıkların kendi yaylalarını, meralarını ve doğalarını korumaya çalıştığını ifade eden Demirci şunları söyledi: \"Bu insanlar orada faaliyetin ne olduğunu öğrenmek istemişlerdir. Ellerinde Yeşil Yol’la ilgili Danıştay İdari Dava Dairelerinin yürütmeyi durdurma kararı vardı. Bu kararı jandarmaya ve orada çalışan insanlara sunmuşlardır. Bu yolun en üst yargı merci tarafından durdurulduğunu ve yola devam etmenin Anayasa\'ya ve yasalara aykırı olduğunu ifade etmişlerdir. Biz de bugünkü davada bunu ifade ettik. 24 kişinin hiçbir suç işlemediğini, aksine doğayı koruduklarını söyledik. Bu nedenle beraat talep ettik. Ama mahkeme henüz delilleri incelemediği gerekçesiyle davayı erteledi.\" Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.