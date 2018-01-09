(Görüntülü Haber) Yeşil eriğin tanesi 10, kilosu 700 TL

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, kış aylarında yaz meyvelerinin satıldığı işletmede yeşil eriğin tanesi 10, kilosu ise 700 TL\'den satılıyor.



Kayseri\'de 7 yıldır manavlık yapan Halil İşler (40), işletmesinde kış aylarında yaz meyvelerini de bulunduruyor. Dükkan girişinde \'Aş erenlere özel meyveler\' pankartı asan İşler, kilosu neredeyse 3 çeyrek altın fiyatı olan yeşil erik başta olmak üzere şeftali, kiraz, kayısıyı hazırladığı özel paketlerle satıyor. Kayısı, şeftali ve yeşil eriğin Kıbrıs, Ekvator ve diğer Güney Amerika ülkelerin kargo ile getirildiğine dikkat çeken İşler, \"İşletmemizde kurumsal birçok gıda firmasında bulunmayacak yaz meyvelerini kış döneminde bulunduruyoruz. Yazın kış meyvelerini, kışın ise yaz meyvelerini bulunduruyoruz. Aş erenlere hizmet etmek için bu yola baş koyduk. Saat sınırı olmadan işletmemize gelen veya arayan vatandaşlarımız için dükkanımızı açıp, meyve isteğini gideriyoruz. Eriğin tanesi 10 TL, içinde 3 tane olan yeşil eriğin paket fiyatı 35 TL, kilogram fiyatı ise 700 TL\'dir. Kayısı ve kirazın 100 gram paketleri 35 TL, kilogram fiyatı ise 350 TL\'dir. Aş eren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler kimi zaman uzun kilometreler yapmak zorunda kalabiliyorlar. İşletmemize gelip istedikleri ürünü bulunca mutlu oluyorlar\" dedi.



İşler, \"Şehir dışından sipariş veren müşterilerimize ürünlerimizi kargo aracılığı ile gönderiyoruz. Hamile kadınlar yeşil erik, şeftali ve kayısıya aş ererken, hastalar ise karpuz ve üzüm rağbet gösteriyor. Kış aylarında sattığımız meyvelerin tatlarında hiçbir değişiklik yok. Çünkü geldiği ülkelerde dalından koparılarak getiriliyor\" diye konuştu.



Kilosu çeyrek altının yaklaşık 3 katı fiyatında olan erikleri, kiloları 300-400 TL arasında değişen şeftali ve kirazları dükkandaki muhafazasını özenle yaptıklarını söyleyen İşler, \"Dondurucularda muhafaza ediyoruz. Gündüzleri reyona çıkarıyoruz\" dedi.

