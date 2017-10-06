(Görüntülü Haber) Yerli ve yabancı heykeltraşların hayalleri mermerde vücut bulacak

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Dördüncü Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu düzenledi. Sempozyumda mermer bloklar, yerli ve yabancı 6 sanatçı tarafından birer sanat eserine dönüştürülmeye başlandı. Türkiye\'den Eda Taşlı ve Ümit Turgay, Japonya?dan Sequoyah Aono, Hindistan\'dan Bhupesh Kavadia, İtalya?dan Francesco Mazzotta ve Hollanda?dan Jarome Symons\'ın hayallerini mermer blokları yontarak gerçeğe dönüştürmeye başladığı etkinlik 6-27 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Bu çerçevede ortaya çıkacak eserler Beylikdüzü\'ne emanet edilecek ve sanatseverler taşların sanata dönüşünü 22 gün boyunca yakından takip edebilecek. Küratörlüğünü Ayla Turan\'ın yaptığı sempozyuma ilk günden pek çok sanatsever katıldı. Bu tarz sana sempozyumlarını gün geçtikçe daha fazla yapılmasından dolayı insanların heykele daha fazla önem vermeye başladığını belirten Turan, \'Türkiye\'nin her gün biraz daha geriye giden bu karanlık tablosunda aydınlanmaya, barışa, birlik olmaya ihtiyacımız var. Özellikle yerel yönetimlerinde bu şekilde bize destek olması çok önemli diye konuştu. MERMER BLOK KÜLLERİNDEN DOĞACAK İtalya\'dan Türkiye\'ye sempozyum için geldiğini kaydeden Türk heykeltraş Ümit Turgay Durgun, eserlerinin kamusal alanda sergilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Durgun, mermeri yontarak ortaya çıkaracağı eserle ilgili, Burada Anka Kuşu\'nun heykelini yapacağım. Bloktan koparacağım moloz parçalarını tekrar heykelin üzerinde kullanarak bir geri dönüşüm yapacağım. Bu geri dönüşümle birlikte Anka Kuşu\'nun küllerinden yeniden doğuşuna bir gönderme yapmış oluyorum ifadelerini kullandı. Sempozyumların hem sanatçılar hem de vatandaş için büyük önem arz ettiğine değinen Durgun, Farklı ülkelerden, farklı çalışma prensiplerine sahip sanatçılarla çalışıyoruz. Birimizden bir şeyler öğrenebildiğimiz bir platform oluşuyor. Pek çok ülkeden insanla çalışma fırsatı bulmuştum ama Hindistan?dan ve Japonya\'dan gelen bir sanatçıyla ilk kez çalışacağım. Egolarımızı bir kenara bıraktığımızda birbirimizden öğreneceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. Bu yüzden sempozyumlar çok değerli oluyor. Aynı şekilde halkla ilişkiler de çok önemli. Halkın buraya gelmesini ve bizimle sanatı paylaşmalarını istiyoruz dedi. \"SANATÇILAR YAPTIKLARI ESERLERİ ŞEHRE EMANET EDECEK\" Sempozyumda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, \"Kültür ve sanat aslında şehrin hayatını renklendiren ve şekillendiren en önemli unsurlardır. Biz bu sempozyumu hem hayatı renklendirmek hem de insanları hayatın içine katmak için yapıyoruz. İkisi de şehrin ve toplumun huzuru açısından çok önemli. Bu sempozyumun bu sene dördüncüsünü başarmak da bizim için büyük bir onurdur. Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar burada. Çok değerli eserlerini yapacaklar ve şehre emanet edecekler\" diye konuştu.