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(Görüntülü Haber) Yerli patates tophumu ihaleye çıkıyor

  Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen tescilli 8 yerli patates çeşidinden 4'ü, Türkiye'de bir ilk olarak 'Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı' ihale yoluyla satışa çıkartılıyor

17 Şubat 2018 15:50

 

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen tescilli 8 yerli patates çeşidinden 4\'ü, Türkiye\'de bir ilk olarak \'Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı\' ihale yoluyla satışa çıkartılıyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü\'nde basın toplantısı düzenleyerek, ihale yoluyla satışa çıkarılan patates tohumlarını tanıttı. Vali Şimşek, yerli çeşit tohumlardan Nahita, Onaran-2015, Nam ve Ünlenen\'in ihale yoluyla satışa çıkarılacağını belirterek, önümüzdeki dönemde ithal tohumluk yerine, kendi yerli ve milli çeşitlerin kullanarak üretim yapılması, tarımsal anlamda milli bir duruş gösterilmesini sağlayacağını söyledi. Niğde\'nin patates üretiminde Türkiye\'de birinci sırada olduğunu hatırlatan Vali Şimşek, şöyle konuştu:

\"Tarım kenti olan ilimiz Niğde\'nin ekonomisine büyük bir katkısı olan ve çiftçilerimizin büyük çoğunluğunun yine geçim kaynağını oluşturan patates üretiminde, en önemli girdi tohumluktur. Ancak patates tohumluğunda büyük oranda dışa bağımlı olmamız, üretimde yerli çeşitlerimizin olmaması problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzce 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde 8 adet yerli patates çeşidi tescil ettirilmiştir. Tescil edilen 8 adet yerli patates çeşidinden ilk etapta 4 tanesinin Türkiye\'de bir ilk olarak Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Yapılacak olan bu satışın; yerli patates tohumluklarının kıymetli üreticilerimize en kısa sürede ulaşacağına ve dışa bağımlılıktan kurtulmada atılan en önemli adımlardan biri olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ithal tohumluk yerine, kendi yerli ve milli çeşitlerimizi kullanarak üretim yapılması, tarımsal anlamda milli bir duruş göstermemizi sağlayacaktır.\"

Açıklamanın ardından Vali Şimşek, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pirlak\'tan bilgi aldı.

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