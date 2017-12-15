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(Görüntülü Haber) Yerli Malı Haftası'na 'çerçöp çorbalı' kutlama

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 'Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte halka 'çerçöp çorba' denilen çorba ve Bodrum peksimeti dağıtıldı

15 Aralık 2017 20:45

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da \'Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte halka \'çerçöp çorba\' denilen çorba ve Bodrum peksimeti dağıtıldı. Slow Food Yaveş Gari Bodrum Ekibi ve Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) tarafından Bodrum Pazaryeri\'nde düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, BODER Başkanı Halil Özyurt, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve birçok vatandaş katıldı. Pazar yerine kurulan tezgahta pişirilen çorba \"Herşey Dahil İsraf Hariç\" sloganı ile çevredekilere dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çorbanın yanında Bodrum peksimeti ve Bodrum mandalinası da dağıtıldı. Bu yıl BODER ile işbirliği yaparak Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası\'nı kutladıklarını belirten Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği Başkanı Deniz Kurtsan, şöyle dedi: \"Her sene Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası\'nı kutluyoruz. Bu sene beşinci yılımız, yerel pazarda kutluyoruz. Yerel üret, yerel tüket, zeytinine sahip çık. Coğrafi işaretli Bodrum mandalinana sahip çık. İyi, temiz, adil gıdaya inanıyoruz ve BODER\'in \'Herşey Dahil İsraf Hariç\' kampanyasını burada birlikte açıklıyoruz. BODER\'in amacı en büyük dertlerimizden biri olan israfı engellemek. Bu çerçevede biz yerel gıdaya dikkat çekiyoruz. Yerel gıdaları göz önüne çıkararak tüketicilerden şu ricada bulunuyoruz, bakkalından alışveriş yap, yakındaki komşunun sütünü iç, bulamıyorsan da gel yerel pazarlara pazardan alışveriş yap. Çerçöp çorba tezgah artıklarından yapılan bir çorbadır. Çerçöp çorbayı bu sene ikinci kez yapıyoruz. Burada amacımız gençlere bu bilinci vermek mutfak artıklarını ihlal etmemeyi öğretmek.\"

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