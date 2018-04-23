T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yerleşik Ruslar ve çocuklarından 23 Nisan'a özel klip

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik Ruslar ve çocuklarının rol aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip çekildi

23 Nisan 2018 21:17

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yerleşik Ruslar ve çocuklarının rol aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'na özel klip çekildi. Manavgat\'ta yerleşik yaşayan Ruslar ve çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'na özel klip çekti. Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) organizasyonunda Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası\'nın desteğiyle Side Antik Kenti doğu metropolünde gerçekleşen klipte 25 çocuk ve 10 kadın rol aldı. Side\'de tarihi hastane binasının yanında ve laleler içinde çekilen klipte Rusların meşhur çocuk şarkılarından \'Her zaman güneş olsun- Solnechny krug\'u seslendirildi. Klibin sonunda çocuklar parçanın son dörtlüğünü Türkçe okudu. MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, Manavgat\'ta yerleşik yabancı Ruslar ve Rus gelinlerle çocuklarının yer aldığı klibin amacının, çocuklara verilen değeri bir kez daha göstermek olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHA ANTALYA ManavgatRuslarNisan Ulusal EgemenlikBayramıManavgatManavgat YaşamKültür Derneği MAYDERManavgat TicaretSanayi OdasıSide Antik KentiSideRuslarınSolnechnyKlibinTürkçeMAYDER

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24