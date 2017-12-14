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(Görüntülü Haber) (Yeniden) Yenikapı Metro İstasyonunda Mevlana'yı Anma etkinliği düzenlendi

Haber: Murat VAROL / İSTANBUL (DHA) Metro İstanbul A

14 Aralık 2017 20:12

Haber: Murat VAROL / İSTANBUL (DHA) Metro İstanbul A.Ş, Yenikapı Metro İstasyonu\'nda Mevlana Celaleddin-i Rumi, 744\'üncü vuslat yıldönümünde nedeniyle anma etkinliği düzenledi. \'Hakikat Yolundaki Işığımız Hz.Mevlana\' başlığı altında düzenlenen anma etkinliği kapsamında yolculara Yenikapı Metro İstasyonu\'nda Hz. Mevlana\'nın Belh\'ten Konya\'ya olan yolculuğuna çeşitli çizimler ve belgeler ile anlatıldı. Ayrıca metro istasyonu içinde sergi açıldı. Yenikapı Metro istasyonunda, Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü vuslat yıldönümünde nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Semazen gösterisinin yapıldığı anma etkinlikte ayrıca yolculara ikramlarda bulunuldu. \'Hakikat Yolundaki Işığımız Hz.Mevlana\' başlığı altında düzenlenen etkinlik kapsamında yolculara metro istasyonunda Hz. Mevlana\'nın Belh\'ten Konya\'ya olan yolculuğu çeşitli çizimler ve belgeler ile anlatıldı. Ayrıca metro istasyonunda Hz.Mevlana\'nın heybesi ve tesbihininde bulunduğu bir sergi açıldı. Serginin hafta sonuna kadar açık olacağı belirtildi. Semazen gösterisini yolcular meraklı bakışlarla izlerken aynı zamanda Mevlana\'yı anlatan sergiyi gezme fırsatı buldu. Metro A.Ş. tarafından yapılan etkinlikte yolculara mevlüt şekeri ikramı yapıldı. Yöresel kıyafetler giyen görevliler, metro çıkışında yolculara sürpriz hediyeler verdi. Anma etkinliğini izleyen bir yolcu \"Hem İstanbul\'a hem de Hz Mevlana\'ya aşığız program çok güzel ve anlamlı\" diye konuştu. 2023\'TE METRO VAGONLARI TAMAMEN TÜRK MALI OLACAK Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu, Çekmeköy-Üsküdar Metrosu\'nda faliyete girecek olan insansız metro için İstanbul Büyükşehir Metro\'nun teknolojiyi yakından takip ettiğini, son sistem uygulamaların kullanıldığını belirtti. Gül, \"2023 vizyonu çerçevesinde tüm metro vagonları kendi imalatımızın olacak ve tamamen Türk mühendisleri yapacak\" dedi.

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