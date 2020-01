(Görüntülü Haber) Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde ilk dersi eski bakan Prof. Dr. Nabi Avcı verdi

Betül Karabacak/Özgür Kumanovaki İstanbul 5 Ekim, (DHA) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eski Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı’nın ilk dersi vermesiyle başladı. AK Parti Eskişehir Milletvekili eski bakanlardan Prof. Dr. Nabi Avcı, yaptığı kürsü konuşmasında, Türkiye\'de ve dünyada üniversitelerin oluşum ve gelişim süreçleri konusuna değindi. Türkiye\'de eğitimin sallantılar içerisinde bugüne kadar geldiğini söyleyen Avcı, bundan sonra neler olacağı ile ilgili ise \"Milli Eğitim Bakanı iken biraz daha dikkatli ifadelerle anlattığım bir benzetme ile açıklayacağım. Konstellasyon diye bir tabir var. Yani bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınız zaman gördüğünüz gök haritası. Bakıyorsunuz gökyüzünde birçok yıldız var. Fakat gökbilimciler diyor ki; \'o yıldızların birçoğu şimdi yok.\' Çünkü onlar o kadar uzaktalar ki ışıkları bize şu kadar ışık yılı sonra ancak geldi, güneşin ışığının dünyaya çok yakın olduğu halde 8 dakikada gelmesi gibi, ama yıldızları şimdi görüyoruz ama gördüğümüz o yıldızın 1 milyon sene önce yola çıkmış olan ve ancak şimdi bizim gözümüzle görünür hale gelmiş olan ve belki bugün artık sönmüş olan bir yıldıza ait. Öyle zannediyorum ki şimdi pek çok kurum o yıldızlar gibi. Bugün hala parlak ışık görüyoruz, ama ya o kurum öldü, ilk ortaya çıkışında taşıdığı fonksiyonlar artık yok veya çok değişti. Ya daha parlak bir yıldız haline geldi, yada çok daha sönmek üzere olan bir yıldız haline geldi. Okul da bunlardan bir tanesi\" diye konuştu. \"Bugün bizim zihnimizdeki okul kavramı fabrika düzeni gibi\" Prof. Dr. Avcı, konuşmasını şöyle noktaladı: \"Evet bugün bizim zihnimizdeki okul kavramı 18. yüzyıl, 19. yüzyıl yada 20. yüzyıl başlarında egemen olan üretim biçimlerine, toplumsal ilişki biçimlerine uygun olarak tasarlanmış tıpkı fabrika düzeni gibi, o yüzden eğitimi aynı zamanda insan yetiştirme fabrikası filan gibi algılamalarımız buradan kaynaklanıyor. Ama artık nasıl fabrika düzeninde çok radikal değişikler olduysa, üretim biçimlerimiz farklı alanlara kaydıysa, özellikle bilişim devrimiyle birlikte illa binalar, duvarlar olması gerekmiyorsa, okul da böyle eğitim de böyle. Dolayısıyla burada genç arkadaşlarımız için bir şarkı önereceğim. Fink Floyd\'un \'The Wall\' albümünde benim söylemek istediğimi çok güzel anlatıyor. O film eğitimle ilgili söylemek istediğimiz her şeyi, söylemek isteyip de söyleyemediklerimiz de dahil olmak üzere her şeyi çok güzel anlatıyor. Okul, 19. yüzyıl fabrika zihniyetine göre tasarımlanmış bir toplumsal kurum idi. Şimdi değişiyor. Ama sosyal kurumlar her zaman toplumsal değişimdeki hızla senkronize olamayabiliyorlar. Çünkü biraz önce sayın rektörümüzün de söylediği gibi çocuklar siz bizim varlık sebebimizsiniz.\" \'Yeni Yüzyıl\'da yeni üniversite\' İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise kürsü konuşmasına, Nabi Avcı\'nın dile getirdiği \'Yeni Yüzyıl\'da yeni üniversite\' sloganı için teşekkür ederek başladı. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Bir üniversite yeniliklerin merkezidir, üretim merkezidir ama bunun 2 öznesi vardır. Dünyanın neresinde olursanız olun bir dershaneniz, bu açık hava alan bir yer de olabilir. Dört duvar olmasına gerek yok. Büyük binalar, büyük kampüsler kıymetlidir, yok saymıyorum ama asıl olan o 2 önemli öznenin paylaşımıdır. Bir yanında hoca diğer yanında öğrencisi. O alışverişin niteliği son derece önemlidir. Çok büyük bir sorumluluk yükler size\" diye konuştu.