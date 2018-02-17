(Görüntülü Haber) Yeni havalimanı Cumhurbaşkanının inişi için hazır





Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 2018 tarihinde kendi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı’na test amaçlı iniş yapacağı yönündeki iddialar ile ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, “Tüm hazırlıklarımızı o tarihe göre ayarladık. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pistimiz iniş için hazır\" dedi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul Havalimanı Muhabirleri Derneği üyeleri ile bir araya geldi. DHMİ’nin Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda yeni havalimanının açılışının 29 Ekim 2018 olduğunu hatırlatan Ocak “O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor\" dedi.





\"BİZ HAZIRIZ\"



DHMİ olarak 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul yeni havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü belirten Ocak konuşmasına şöyle devam etti:



\"Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık. Bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. \'Eurocontrol\' raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul yeni havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız. Bunlar hiç dile getirilmedi, hiç kamuoyunda yansıtılmadı. Bu son derece önemli bir konu. DHMİ, sadece İstanbul yeni havalimanı projeleriyle, takibiyle, denetimiyle ve kontrolüyle uğraşmadı. Asıl hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı\"





SABİHA GÖKÇEN’DE İKİ PİST 2019’DA HİZMET VERECEK



Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yapımı süren ikinci pistin 2019 yılında tamamlanacağını dile getirerek, \"Ancak ikinci pistin tamamlanmasıyla ne yazık ki hemen 2 pistte hizmete başlayamıyoruz. Çünkü mevcut pist, 2000 yılından itibaren kullanılıyor. Çatlak ve ondülasyonlar var. İkinci pisti ana pist olarak hizmete almaya müteakip asıl ana pisti de onarıma alacağız. Sabiha Gökçen\'de iki pist ile hizmet için hedeflenen tarih 2019\'un sonunu bulacak.\" diye konuştu.





AVRUPA HAVA SAHASINI ETKİLEYECEK BİR PROJE



Yeni havalimanı hizmete girmeden önce hava sahalarında bazı düzenlemeler yaptıklarını belirten DHMİ Genel Müdürü Ocak, \" Bu çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah Temmuz ayına kadar tüm sistem ve cihazların montajı yapıldıktan sonra uçuş kontrolleri yapılacak. Yeni havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa\'ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler\" dedi.





HAVA ŞARTLARI ÖNÜMÜZÜ AÇTI



DHMİ Genel Müdürü Ocak, iki bağımsız pist, 8 milyon metrekarelik kaplamalı saha, 1.4 milyon metrekarelik terminal ve diğer destek binalardan oluşan yeni havalimanının yapımı için 42 aylık sürenin yetersiz olduğunu ancak bu yıl hava şartlarının güzel gitmesinin projenin zamanında bitirilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.





METRO HATTI AÇILIŞA YETİŞMİYOR



Bir basın mensubunun ‘İnşaat hızla devam ederken, ulaşım konusunda halen bir gözle görülen çalışma olmadığı’ sorusu üzerine Ocak konuşmasında şunları söyledi:



Gayrettepe-Havalimanı Metrosu\'nun 29 Ekim\'deki havalimanı açılışına yetişmeyecek. Büyük bir ihtimalle (açılıştan) en geç 7-8 ay sonra burayı hizmete sokmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sefer, Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ihale hazırlıkları başlatıldı.\"





DÜNYANIN EN BÜYÜK TAŞINMASI OLACAK



Atatürk Havalimanı\'ndan yeni havalimanına taşınma sürecine de değinen Ocak, \"29 Ekim oranın tören tarihi, o gün olmaz. 30 Ekim gece 03.00\'te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim gece saat 23.55\'te taşınma süreci tamamlanacak\" dedi. Konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt ise şunları söyledi:



Taşınma üç etap şeklinde olacak. İlk etapta yer hizmetleri veren şirketler taşınma sürecini tamamlayacak. Ardından Onur Air, Atlasjet ve yabancı havayolları uçuşlarını durdurup taşınma sürecini gerçekleştirecek. Ardından Türk Hava Yolları 31 Ekim 2018 saat 02.00’da uçuşlarını 12 saat durdurarak taşınma sürecini tamamlayacak. Dünyanın en büyük havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak. Bu bir de kara yolu ile olacak. İstanbul gibi son derece yoğun bir trafik üzerinden taşınma olacak. Çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor ama herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Gişeler üzerinden olacak. Yol güzergahı üzerinde görev yapan belediye, jandarma ile tüm kamu ve kuruluşlar, AKOM\'dan koordine edilerek, taşınma yapılacak. Taşınmada gerekirse trafik de kesilebilecek





YENİ HAVALİMANINA \"İST\" KODU



Ocak, Atatürk Havalimanı için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği\'nden (IATA) yeni bir uçuş kodu aldıklarını belirterek, \"ISL, Atatürk Havalimanı\'nın yeni uçuş kodu, IST kodunu da İstanbul yeni havalimanına verdik\"dedi.