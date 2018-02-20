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(Görüntülü Haber) Yeni hastane yapıldı, eskisi harabeye döndü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yenisi yapılarak boşaltılan eski devlet hastanesi binası 1 yılda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü

20 Şubat 2018 16:24

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yenisi yapılarak boşaltılan eski devlet hastanesi binası 1 yılda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Madde bağımlılığının mekanı haline gelen binayla ilgili başka kurumlara tahsis işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, \"Binanın içerisinde bu hafta itibariyle içinde malzeme bırakılmayacak\" dedi. Malkara\'da 70 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatı geçen yıl tamamlandı. Mevcut binadaki tıbbi cihazlar ve birçok eşya yeni hastane binasına taşınırken, ihtiyaçları karşılamayan eşyalar ise eski binada bırakıldı. Bir yıllık süre içerisinde sahipsiz kalan bina, mahalle sakinlerinin iddiasına göre kısa sürede madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Eski devlet hastanesi binasının bulunduğu Gazibey Mahallesi\'nde çevre sakinlerinden Ahmet Bostan, binanın alkol alanların ve madde kullananların mekanı haline gelmesine tepki göstererek, sahip çıkılmamasından yakındı. Bostan, \"Yaklaşık 1 yıl önce hastane yeni yerine taşındı. Daha sonra eski hastane sahipsiz kaldı. Hastanenin camlarını kırıyorlar. Kapılarını tekmeliyorlar. Hastanenin içerisine kapılarını yarıya kadar kırıp kimliği belirsiz kişiler giriyor. İçeride kalan kullanılacak bir sürü malzeme var. Bu malzemeler çürümeye mi terk edildi? Hastaneye de malzemelere de lütfen sahip çıkılsın. Alkol alan kişiler var içeride\" dedi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Cengiz Becerir, eski binanın iki bloğunun Milli Emlak\'a devredildiğini belirterek, \"Bu söz konusu hastanenin A ve C bloklarını Milli Emlak\'a devrettik. Oradaki kıymetli ve tıbbi cihazları aldık. B blokta kalan çürüğe ayrılma eşyaları kontrol ediyoruz\" dedi. Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ise eski binanın başka kurumlara tahsisi için işlemleri sürdüğünü söyledi. İçerde kalan eşyaların ise yeniden değerlendirileceğini kaydeden Kaymakam Karahan, \"Eski Malkara devlet hastanesinin bir bölümünü Malkara Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'ne tahsis edeceğiz. Tahsis çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda yazışmalar tamamlanacak. Hastanenin içerisinde bulunan demirbaşlarda Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullara ve ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarına verildi. Hastanenin içerisinde kalan eşyalar ise hastane yönetimi aracılığıyla taşımak suretiyle değerlendirilecek. Binanın içerisinde bu hafta itibariyle içinde malzeme bırakılmayacak\" diye konuştu.

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