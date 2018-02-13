(Görüntülü Haber) Yeni Çansporlu oyuncu saldırı anını anlattı

Onur Alp ARSLAN ÇAN (Çanakkale), (DHA)

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12\'nci Grup\'ta, Sultangazispor ile oynadığı maçın ardından rakip takım taraftarlarının saldırısı sonucu yaralanan Yeni Çanspor\'un orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, o anları anlattı.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul\'da oynanan Sultangazispor maçının sonunda yaşadıkları saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, maçın normal şekilde başladığını, ancak dakikalar ilerledikçe rakip takım oyuncuları ve taraftarlarının gerginliği arttırdığını söyledi. Saldırıda yaralanan futbolcu Dayı, şunları söyledi

Şampiyonluk mücadelesi veren Sultangazispor\'un 3 puana ihtiyacı vardı. Biz iyi oynamaya devam ettikçe, taraftarlar bize küfür edip, sahaya yabancı madde attı. Devre arasına kadar olaylar bu şekilde devam etti. Devre arasında soyunma odasına gittiğimizde Sultangazisporlu taraftar liderleri, \'Bu sahadan sizi çıkarmayacağız. Size her şeyi yapacağız. Biz Sultangazi çocuğuyuz. Kimse buradan sağ çıkamaz\' diyerek bizi tehdit etti. Biz sahaya bu tehditle çıktık. Biz bu durumu hakeme bildirdik. Hakem maçı geç başlatmak zorunda kaldı. Çünkü güvenlik görevlisi istedi. Güvenlik görevlisi de sahaya gelmedi. Sahanın arkasında İlçe Emniyet Müdürlüğü vardı. Oradan polisler gelip bizi kurtarabilirdi. Ama 4 tane polis vardı. Onlar da bize yardımcı olamadı. Maçın ikinci yarısında bu küfürler devam etti. Maç biter bitmez, onların bir kulüp yöneticisi kalecimize saldırdı. Kalecimize saldırınca, tribün lideri el hareketi yaptı. Daha sonra bütün tribün aşağıya indi. Taraftarlar sahaya inince biz kaçacak yer bulamadık. Soyunma odamızın kapısını da kapattılar. Bize saldırdılar, darp ettiler. Ben haksız yere olan bu durumu hazmedemiyorum. Bunları yapanları kınıyorum. Sahalarda güvenlik çok önemli. İnşallah diğer futbolcu kardeşlerimize sahalarda böyle saldırılar olmaz. Anlatılamaz bir olay yaşadık. Sahada bizi koruyacak kimse yoktu. Bize bunu yapanların cezalarını çekmelerini istiyoruz. Biz saygı çerçevesinde elimizden geleni yaptık. İyi futbol oynamanın cezası bu olmamalı. Yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunduk.

Maç bittikten sonra fiilen ve eylemsel anlamda kendisine saldırıda bulunulduğunu ifade eden Yeni Çanspor Teknik Direktörü İsmail Çetin ise Ben bu saldırılara cevap vermedim. Ortam gerçekten çok gergindi. Hem kendim, hem de kulübedeki oyuncuların sağlığı için oyuncuları alıp soyunma odasına doğru hızlı bir şekilde gittim. Yanıma alabildiğim bütün oyuncuları içeriye soktum. Bu sırada da tribünden inenler stadın içinde kalan oyuncularımızı darp ettiler. Yaralanan 4 futbolcumuza darp raporu aldık. Bu oyuncularımız emniyette suç duyurusunda bulunup, ifadelerini verdi. Çan\'a döndükten sonra da hukuksal takiplerini başlattık. Can ve emniyet güvenliğinin ciddi derecede olmadığı bir ortamda müsabaka oynadık. Artık gerekli kurullar, kurumlar, bu müsabakayı tartıp, ölçüp, biçip, nelerin yapılması gerektiğini değerlendirmelidir. Bu olayı biz yaşadık. Hiçbir takımın, futbolcunun, teknik adamın yaşamasını da istemiyorum. Türk futbolu yaşamasın diye konuştu.

Geçen pazar günü İstanbul\'da Sultangazispor ile Yeni Çanspor arasında oynanan karşılaşma 2-2\'lik beraberlikle sonuçlanmış ve maçın ardından Sultangazisporlu futbolcu ve taraftarlar, Yeni Çanspor\'un sol beki Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat\'ı darp etmişti.