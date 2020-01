(Görüntülü Haber) Yemin töreninde 'siyahi asker' sürprizi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı\'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Yemin eden askerler arasında yer alan annesi Libya asıllı olan siyahi Türk vatandaşı Ercüment Özergin, tüm dikkatleri üzerine çekti.



Sivas\'ta, acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi. 2 bin 700 asker ve aileleri arasında 3 kuşaktır Türkiye\'de yaşayan siyahi Türk vatandaşı Ercüment Özergin ve annesi Serpil Özergin dikkat çekti. Anne-oğlun Türkçe\'yi çok iyi konuştukları görüldü.



Yemin töreni sonrası konuşan Libya asıllı anne Serpil Özergin, 3 nesildir Türkiye\'de yaşadıklarını ve oğlunun asker olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:



\"Bugün oğlumun yemin töreni vardı. Ben de onun için geldim. Çok heyecanlandım. Bana bu gururu yaşattığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 3 nesildir Türkiye\'deyiz. İzmir\'de daha çok Ege Bölgesi\'ndeyiz. Ben İzmir\'de doğdum, büyüdüm. Oğlum Aydın\'da doğdu. Uzun zamandır burada yaşadığımız için Türkçe\'yi güzel konuşuyoruz. Aslında ana dilimizi konuşuyoruz. Biraz bununla ilgili şaşırıyor insanlar. Biz de buna şaşırıyoruz, nasıl yani diye. Konuşunca aslında o tepkiyi alıyoruz. Konuşmayınca sorun yok, yabancı sanıyorlar, ama hiç de yabancı değiliz\" dedi.



\'ASKERLİĞİMİN 2 HAFTASI 7 SÜLALEMİ ANLATMAMLA GEÇTİ\'



3 haftalık acemi eğitiminin ardından yemin eden Ercüment Özergin ise her Türk gencinin askerlik duygusunu tatması gerektiğini ifade ederek, \"Bugün yemin törenim vardı. Askere gelmeden önce korkuyordum ama askere geldiğimde her gencin, her Türk vatandaşının tatması gereken bir duygu bu. \'Her Türk asker doğar\' diyorum. Şu anda üçüncü haftam. Bunun ilk iki haftası bütün tugayın beni tanımasıyla geçti. Bütün tugaya 7 sülalemi anlatmışımdır, ama hep olumlu tepkiler aldım. Sivil hayatımda da, tabi sadece annemin dediği gibi konuştuğumuz zaman tepki görüyoruz ama hep olumlu tepkiler görüyoruz. Bu da bizim için güzel bir şey\" ifadelerini kullandı.